Estados Unidos acusó al Reino Unido, Francia y Alemania de intentar violar las sanciones estadounidenses contra Irán y llamó a las naciones europeas a imitar su ejemplo y abandonar el acuerdo nuclear firmado con la república islámica en 2015.



Mike Pence, vicepresidente estadounidense, dio un discurso dirigido a los representantes de 60 países en una conferencia sobre Medio Oriente en Varsovia donde advirtió que Irán es la "verdadera amenaza para la paz" en esta región.



Francia y Alemania, que junto con EEUU, Reino Unido, China y Rusia, sellaron el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, no enviaron representantes a la conferencia, al igual que la Unión Europea, que prefirió no asistir a una reunión que se anticipaba como anti iraní. Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la salida del pacto, Londres, París y Berlín, al igual que el resto de la UE, confían en que el acuerdo es la mejor forma de evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, pidió a los países europeos que se retiren del acuerdo nuclear con Irán

Al final de la conferencia, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que es "imposible lograr la paz y la estabilidad" sin enfrentar a Teherán. Asimismo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que " Irán y el régimen iraní son la mayor amenaza para la paz y la seguridad en Medio Oriente", algo en lo que, aseguró, están de acuerdo varios países árabes.



En la conferencia también participa el asesor y yerno de Trump, Jared Kushner, cuyo plan de paz para Israel y Palestina ya cuenta con la aprobación de la Casa Blanca. Además de Irán, no participan de la conferencia la Autoridad Palestina, Turquía, Líbano y Rusia, así como China, que no ha sido invitada, informó la agencia de noticias EFE.



La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) declaró que la conferencia "no cumple con el requisito de una diplomacia seria". Para la miembro del Comité Ejecutivo de la OLP, Hanan Ashrawi, el encuentro "encarna la política de poder irresponsable que la actual administración de Estados Unidos está tratando de imponer a la comunidad internacional".

Pence destacó la importancia de esta "histórica" cumbre de Varsovia



"En lugar de liderar un compromiso global constructivo y responsable basado en el derecho internacional y la igualdad, esta administración prefiere la dinámica de unilateralismo, coerción y hostilidad que afianzará los conflictos en lugar de resolverlos", consideró Ashrawi en un comunicado.



Varios de los países que no asistieron a la cumbre de Varsovia, entre ellos Turquía, Rusia e Irán, se reunirán mañana en la ciudad rusa de Sochi, donde se inicia una nueva cumbre trilateral sobre el conflicto de Siria.



Se espera que en ella el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, junto al presidente ruso, Vladimir Putin, y el iraní, Hasan Rohani traten acerca de la retirada de las tropas estadounidenses de Siria y los territorios del norte del país que controlan las milicias kurdosirias Unidades de Protección del Pueblo (YPG).