En medio de la pandemia del coronavirus que azota al mundo, Estados Unidos estableció un record: es el primer país que tuvo mil muertes en solo 24 horas, a pesar de que todavía está lejos de alcanzar el pico de contagios.

A pesar de que hasta el momento, la tasa de mortalidad por esta enfermedad se mostraba baja en Estados Unidos, las cifras de este 1° de abril han sido las más imponentes alrededor del mundo, en contraparte con los países más afectados de europa como España o Italia, donde están decreciendo los fallecimientos.

Hasta el momento, Estados Unidos registra 236.312 contagios, con un total de 5.783 fallecimientos, con 1,047 pérdidas en un solo día. La velocidad con el que esta pandemia avanza es, sin duda, la más impresionante alrededor del mundo. Va de la mano con los anuncios de las autoridades que han apuntado a que de no controlarse, podrían llegar a darse 100.000 muertes.

.

De momento, Nueva York es el centro de esta crisis en Estados Unidos, pero Detroit se encuentra en peligro con un comportamiento muy similar, mismo caso que Michigan en donde los casos se triplicaron en un solo día. A diferencia de lo sucedido en Europa, en Estados Unidos, los contagios no parecen ir bajando. No se sabe si se está logrando la cuarentena como debe ser, y los expertos con visiones más fatalistas hablan de 200.000 muertes si no se consigue hacer algo pronto.

.

Hay que considerar que Estados Unidos tiene el doble de casos que Italia, el país más afectado de Europa y que tiene más muertes alrededor del mundo. En este panorama, ya son cuatro países los que superan a China, donde comenzó la crisis por este nuevo coronavirus que provoca el COVID-19. Aunque España reportó 950 muertes en las últimas 24 horas, se cree que ahí ya se logró llegar al tope de la curva y esto se puede ver gracias al decrecimiento en los contagios.