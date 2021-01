El demócrata Joe Biden se convertirá este miércoles en el presidente 46° de Estados Unidos, con lo que tomará las riendas de un país profundamente dividido y heredará una confluencia de crisis sin precedentes.

La misma ceremonia de jura del cargo, una sagrada tradición de la democracia estadounidense, servirá de recordatorio de los desafíos que enfrenta el veterano político, de 78 años.

La asunción será en un Capitolio aún sacudido por un asalto de manifestantes del presidente saliente, Donald Trump, hace dos semanas, rodeado de fuerzas de seguridad y privado de las acostumbradas multitudes por la pandemia de coronavirus.