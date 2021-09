Cuando Travis Dean, de 44 años, conoció a Channon Rose, de 36, a través de una página de citas, no le importó que hubiera sido actriz porno: se enamoró perdidamente. Y su vida juntos no comenzó de la mejor manera. Travis trabajaba en una compañía familiar, en Los Ángeles, Estados Unidos. Como sus padres no aprobaban su relación y él se negó a dejar a Channon, lo despidieron del negocio de la familia, por lo que la pareja quedó en la calle, viviendo en su automóvil.

Ellos comenzaron a grabar videos contando su historia, y descubrieron que era una buena manera de ganarse la vida. Hoy tienen varios blogs y canales de YouTube y son muy populares en las redes. Channon contó los problemas de su infancia que la llevaron a trabajar de actriz porno. "Mi papá engañó a mi mamá con la mejor amiga de mi mamá y luego se casó con ella", recordó. "Fue lo peor que me pudo haber pasado. Mi madrastra abusó física y emocionalmente de mí durante años", detalló.

Esta situación la llevó a internarse varias veces en un hospital psiquiátrico. "Terminé convirtiéndome en una niña prostituta, y luego en una stripper cuando cumplí los dieciocho. Unos meses después de eso, hice porno", confesó. Pero su anhelo era formar una familia y tener hijos, por lo que intentó salir de ese ambiente tóxico cuando conoció a su esposo.

"Travis fue despedido de su trabajo familiar cuando se negó a dejarme después de que descubrieron que solía hacer porno", admitió apesadumbrada. Sin embargo, ese fue el comienzo de una vida plena y feliz para ambos. El éxito en las redes sociales les permitió comprar una casa rodante con la que recorren los Estados Unidos. Además, la pareja ya tiene dos hijas.

Y los videos con sus paseos y anécdotas de viaje les dan el sustento que necesitan. Disfrutan el presente y planean el futuro, sabiendo que pueden enfrentar cualquier adversidad. "Si en algún momento nuestros hijos odiaran esto, entonces nos iríamos a casa. Pero en este momento ellos están amando esta vida, y nosotros también", sostuvo Channon.

La ex actriz porno y su marido dejaron atrás los malos momentos de la vida, y aprendieron a arreglarse con lo que tienen. "También me hizo darme cuenta de que no necesito tantas cosas; de hecho, estoy mucho más feliz y menos nervioso viviendo en la carretera", admitió Travis.