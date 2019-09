Un hombre asegura que vio a tiburones nadando en las inmediaciones de su casa y cree que su hijo, de 5 años, fue devorado por los animales. El señor y el menor estaban nadando por las calles ya que el huracán Dorián provocó inundaciones en la zona y destruyó por completo la vivienda en la que se refugiaban ambos en Bahamas. El pequeño fue arrastrado por la fuerza del agua y aún no fue localizado.

El huracán Dorián generó graves inundaciones, destrozó viviendas situadas al noroeste de Bahamas y hasta atrajo la presencia de tiburones a la zona. Entre los afectados, se encuentran un hombre de 38 años que quedó varias horas a la deriva en medio del agua, con su pierna fracturada, junto a su hijo de 5.

Las víctimas se aferraron el uno al otro mientras eran azotados por la fuerza del agua. En medio de la deseperación, el panorama empeoró aún más: el sujeto vio aletas de tiburones que se acercaban lentamente hacia ellos. En ese momento, el hombre no dudó en tomar a su hijo y colocarlo sobre el techo de una casa para protegerlo. Sin embargo, antes de que este nene pudiera llegar al techo, el menor se desprendió de los brazos de su padre y terminó perdido en el agua.

LEÉ TAMBIÉN: Heroína rescató a 97 perros callejeros de la catástrofe natural

"Esa fue la última vez que lo vi. Todavía puedo recordar que me buscaba y me llamaba 'papá'. Intenté salvarlo pero no lo logré. Me metí bajo el agua, lo busqué esperando sentir su piel o su ropa oer, no encontré nada. Bajé a las profundidades una y otra vez. Solo subí para respirar un par de segundos. Gente que pasaba por el lugar me sacó de ahí pero yo no quería darme por vencido", dijo el padre del nene a un medio local.

"Vi aletas de tiburones antes de perderlo, le pudo haber pasado cualquier cosa, pudieron devorarlo. No tiene muchas posibilidades de sobrevivir. No puedo ni imaginar cuál fue su destino", agregó.

El hombre junto a su hijo perdido.

En tanto, los equipos de rescate no pierden las esperanzas y recorren las aguas en busca del menor y de otros sobrevivientes de una de las catástrofes naturales más poderosas que haya azotado el Caribe.