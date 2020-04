Egipto, donde 159 personas murieron por coronavirus ( Orthocoronavirinae) y más de 2.000 están contagiadas, anunció este domingo medidas después de que se produjeran incidentes en los que algunas personas trataron de evitar el traslado de víctimas por miedo a que sean un foco de infección, y también para garantizar el entierro de acuerdo a sus creencias.



En el país árabe más poblado del mundo, con más de 99.400.000 habitantes, más de 90% de las personas es musulmana. Según la tradición, los familiares del difunto son los que deben lavar el cadáver, que tiene que ser enterrado a la mayor brevedad posible y no puede ser incinerado.



El portavoz del ministerio de Salud, Jaled Muyahid, dijo en un comunicado que a partir de ahora los cadáveres serán trasladados en ambulancias y no en coches fúnebres, ante el rechazo de trabajadores de funerarias, y los temores no solo de algunos ciudadanos sino también de los trabajadores de las funerarias, informó la agencia EFE.



Y precisó que personal del Ministerio de Salud supervisará el proceso para asegurar que los mismos sean tratados con todas las precauciones necesarias.



En la nota, Muyahid aclaró que un equipo especializado lava el cuerpo del fallecido y las personas a las que se les permite estar presentes tienen que mantenerse distantes del cadáver, además de llevar la vestimenta protectora necesaria.



El Ministerio de Salud egipcio intentó de esta forma tranquilizar a la ciudadanía, después de que el pasado sábado un grupo de residentes de una localidad de la provincia de Daqahliya, en el delta del Nilo, tratara de evitar el entierro de una médica que falleció tras contraer el virus.



La Policía dispersó a los vecinos con gases lacrimógenos y 23 personas fueron arrestadas, mientras que el Sindicato de Médicos de Egipto pidió un castigo ejemplar para aquellos que se opusieron al entierro de la doctora Sonia Abdelazim, de 64 años.

El miedo al covid-19 y la falta de información, generaron otras situaciones similares.

.



Cuatro personas fueron detenidas durante esta jornada, y posteriormente dejadas en libertad bajo fianza, por haber interceptado una ambulancia que transportaba el cuerpo de una víctima de la temida enfermedad en la provincia mediterránea de Alejandría, en el norte de Egipto.



Hasta el momento, el país norafricano registra 2.065 contagios y 159 víctimas mortales por coronavirus, según datos de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos.



El gobierno egipcio no impuso una cuarentena total como en otros países de la región.



Las autoridades crearon un chat de WhatsApp para responder a las preguntas de los ciudadanos sobre Covid-19 y varias líneas para ofrecer apoyo psicológico, además de llevar a cabo campañas de información y concientización en los medios de comunicación y en las redes sociales.