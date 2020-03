El Fondo Monetario Internacional ( FMI) rechazó este miércoles la solicitud de Venezuela de un préstamo de $ 5 mil millones de dólares para hacer frente al brote de coronavirus ( Orthocoronavirinae).



"Desafortunadamente, el Fondo no está en condiciones de considerar esta solicitud", porque "no hay claridad" sobre el reconocimiento internacional del gobierno del país, señala un comunicado de la institución con sede en Washington, informó la agencia de noticias EFE.



"Como hemos mencionado antes, el compromiso del FMI con los países miembros se basa en el reconocimiento oficial del gobierno por parte de la comunidad internacional, como se refleja en la membresía del FMI. No hay claridad sobre el reconocimiento en este momento", dijo el texto.



La decisión responde a que pese que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene el control territorial e institucional del país, medio centenar de países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, consideran al líder opositor Juan Guaidó, proclamado como presidente encargado por la Asamblea Nacional, como al legítimo mandatario del país sudamericano.



Maduro había realizado la solicitud el último martes por la mañana en una carta a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en la que señala que el dinero solicitado "contribuirá significativamente a fortalecer nuestros sistemas de detección y respuesta".



En rigor, se trató de la primera solicitud de préstamo del país al FMI desde 2001.



El Ejecutivo de Maduro, con 33 contagios confirmados hasta ahora, ha puesto al país en cuarentena para evitar la propagación del virus y ha suspendido todas las actividades laborales y escolares a excepción de áreas prioritarias como la salud y los alimentos.