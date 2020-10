El Gobierno progresista español impuso este viernes por decreto un estado de alarma por coronavirus durante 15 días en Madrid y municipios aledaños para reinstaurar un confinamiento perimetral revocado por la Justicia tras un recurso del Gobierno regional conservador, al que acusó de "no hacer nada" ante un explosivo avance de la Covid-19.



"Hay que tomar medidas para proteger la salud de los madrileños y evitar que esto se propague a otras comunidades autónomas", dijo el ministro de Salud, Salvador Illa, en conferencia de prensa en Madrid luego de que la medida fuera aprobada en una reunión de gabinete extraordinaria.



Con este decreto, el Gobierno aplicará "las mismas medidas" adoptadas hace una semana pero revocadas el jueves por un tribunal regional, ante un recurso de las autoridades de la Comunidad de Madrid, entendiendo que la ley empleada por el Ejecutivo no permitía la limitación de "derechos y libertades fundamentales".

Estas restricciones afectan a Madrid y ocho municipios de la región, especialmente golpeadas por un aumento de los contagios.



En total, más de 4 millones de habitantes no podrán salir de sus localidades salvo para trabajar o motivos de primera necesidad.



Además, la capacidad de los establecimientos quedará limitada y los bares y restaurantes deberán cerrar a las 23.



La decisión de la coalición de fuerzas de centroizquierda e izquierda que encabeza el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, cuenta con el rechazo frontal de las autoridades regionales de Madrid, pertenecientes al conservador Partido Popular (PP), que se oponían a estas restricciones generalizadas.

"La presidenta de la comunidad autónoma de Madrid ha decidido no hacer nada", criticó Illa ante la posición de Isabel Díaz Ayuso, que quería convencer al gobierno de no declarar el estado de alarma.



"La obligación de un Gobierno con alma es doblegar la curva de contagios aunque suponga sacrificios", aseveró Illa.



La agencia de noticias española EFE informó que Sánchez se comunicó este viernes con Díaz Ayuso para anticiparle la decisión del Gobierno, antes de que Illa hiciera el anuncio oficial.



El Ejecutivo intentó durante todo el día llegar a un acuerdo, pero Díaz Ayuso no quiso reunirse con ningún representante.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó su apoyo al Gobierno español y su confianza en que se evaluó debidamente la situación antes de declarar el estado de alarma en Madrid.



"Hemos trabajado estrechamente con España, respetamos su liderazgo y tenemos la total confianza de que han tomado en cuenta la situación local a la hora de decidir las medidas", señaló el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa.



Por su parte, el director de la OMS para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, expresó su apoyo aunque aconsejó a los gobernantes nacionales hacer consultas con las autoridades provinciales y locales para consensuar este tipo de medidas.

El Ministerio de Sanidad español informó este viernes que 241 personas murieron en las últimas 24 horas por coronavirus, casi el doble que el jueves, y 12.788 dieron positivo, con lo que el total de infecciones se elevó a 861.112, y el de decesos a 32.929.



Del total de positivos de la última jornada, el 37, 6% de los contagios se registraron en la región de Madrid, que volvió a acumular la mayor cantidad de nuevos casos de todo el país, 2.256 en las últimas 24 horas.



Las cifras sitúan a Madrid como una de la capitales europeas más afectadas por el virus en esta segunda ola de la pandemia.