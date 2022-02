Momentos de extrema tensión se vivieron en la Santa Sede, donde un hombre de origen irlandés interrumpió la audiencia general semanal del Papa Francisco, que se llevó a cabo este miércoles en el Vaticano, denunciando a la Iglesia católica y al pontífice.

El sujeto se encontraba de pie en el fondo del aula Pablo VI desde donde manifestó su mensaje y gesticuló contra el papa. De inmediato, los policías y el guardia de la sala se acercaron al hombre para detenerlo.

.

El individuo se quitó la mascarilla, y parecía consternado y preocupado y con su tapabocas en la mano, el hombre gritó en inglés: "La Iglesia no es como Dios la quiere".

Tras ser detenido y escoltado por los guardias hacia la salida, el sujeto, que también hablaba español e italiano, siguió con su protesta: "Dios lo rechaza, padre. Usted no es rey".

Papa Francisco: misa y detención

La irrupción se produjo casi al final del discurso del papa Francisco y a pesar de los gritos, el sumo pontífice continuó su intervención y, al terminarla, instó a los feligreses a unirse para rezar por el detenido.

"Hace unos minutos, oímos a una persona gritar y refunfuñar. Él tenía un problema, no sé si es físico, psíquico o espiritual, pero es uno de nuestros hermanos, y está en apuros", mencionó el pontífice. "Me gustaría terminar rezando por él, por nuestro hermano que está sufriendo […] No seamos sordos a las necesidades de este hermano", agregó.

Una fuente del Vaticano informó que el ciudadano irlandés involucrado residía en Roma y, anteriormente, había protagonizado actos similares en varias basílicas de la capital italiana. En tanto, después del incidente, el hombre fue llevado a la comisaría.