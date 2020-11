El Papa Francisco se refirió al aborto y afirmó "no es un asunto primariamente religioso", sino "de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa". Fue mediante una carta con la que les respondió a mujeres de las villas Rodrigo Bueno, 31 y de José León Suárez, que le habían pedido que interceda en contra del proyecto de interrupción del embarazo que se debatirá en el Congreso.



"Muchas gracias por su correo y por la carta de las señoras", expresó el Papa en el texto con el que a través de la diputada nacional Victoria Morales Gorleri, el sumo pontífice respondió a las mujeres que pidieron su intercesión en contra de la iniciativa.



El sumo pontífice sostuvo que "realmente son mujeres que saben lo que es la vida" y pidió "por favor, dígales de mi parte que admiro su trabajo y su testimonio; que les agradezco de corazón lo que hacen, y que sigan adelante".



"La patria está orgullosa de tener mujeres así", manifestó el Papa en la carta difundida en la cuenta de Twitter La Esperanza Pto Madero @EsperanMadero, de la Parroquia La Esperanza de Puerto Madero, Iglesia del Corazón de Jesús UCA, Capilla Virgen de Caacupé, Villa Rodrigo Bueno.

A través de @VMoralesGorleri, el Papa Francisco les respondió a las mujeres de las villas Rodrigo Bueno, villa 31 y de José León Suárez que le habían escrito pidiendo intercesión contra el proyecto de la Ley de Aborto



Francisco continuó el texto fechado el 22 de noviembre de 2020: "Y sobre el problema del aborto tener presente que no es un asunto primariamente religioso sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa".



"Y hace bien hacerse las dos preguntas", expresó el Papa y agregó: "¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema?; ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema?".



Asimismo, agradeció "por todo lo que hacen" y concluyó la carta: "Por favor no se olvide de rezar por mí; lo hago por usted. Saludos a su esposo y a su hija. Que Jesús le bendiga, y la Virgen Santa la cuide. Fraternalmente, Franciscus".

Las Iglesias Evangélicas en contra de la interrupción voluntaria del embarazo

Por otra parte, el Consejo Directivo Nacional de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) difundió una declaración que tituló: "Aborto: un debate inoportuno, otra vez".



Aciera recordó que la Argentina "fue llevada a debatir esta iniciativa en 2018" y afirmó que "luego de un largo y profundo análisis, los senadores en el Congreso dijeron que NO", que "no podía transformarse en Ley porque había una mayoría en contra de su aprobación".



En ese sentido, reportó que "estudios más actuales y sondeos explicitan con claridad" que "más del 50% de los ciudadanos considera que no es el momento adecuado para su tratamiento".

"La sociedad pide unión y cohesión para este tiempo difícil", advirtió la organización y dijo que "tenemos que estar a la altura de este momento histórico que nos toca transitar, lo más unidos posible".



Asimismo, consideró que " debatir este proyecto de Ley, en este contexto, es no solamente inoportuno sino imprudente con la salud de los argentinos" y expresó que el próximo sábado 28, a las 15, se convocó en forma "espontánea a una marcha por la vida en el Congreso de la Nación y en todas las plazas del país".



La marcha, sostuvo Aciera, busca "una vez más expresar nuestra defensa de los derechos del niño por nacer, por la no interrupción del ciclo de la vida y para decir con emoción que somos una mayoría celeste que pide ser escuchada".



"Como pastores debemos acompañar a esta mayoría que debe ser escuchada. Otra vez", destacó la organización y afirmó que "la mayoría celeste ya dijo que NO y volverá a decir que NO. En cada plaza, parque, barrio y sin pausa".