El papa Francisco cuestionó a quienes critican a los demás por detrás y consideró a esa actitud como "un virus más feo que el COVID-19", al tiempo que invitó a los cristianos a poner en práctica una "pedagogía de la recuperación".



"Hagamos un esfuerzo para no decir rumores y hablar por detrás. Esto es un virus más feo que el Covid-19", señaló el pontífice durante el Ángelus de este domingo, según reportó la agencia de noticias Europa Press.



Francisco comentó así el Evangelio de este domingo que invita a reflexionar sobre la doble dimensión de la existencia cristiana, la comunitaria y la que habla del respeto de cada conciencia individual.

El Papa ha propuesto a los cristianos una "pedagogía de recuperación", que corrige "con discreción" y no para "juzgarlo, sino para ayudarlo a darse cuenta de lo que ha hecho", aunque reconoció que "no es fácil poner en práctica esta enseñanza de Jesús".

Los fieles en la Plaza San Pedro durante la Ceremonia encabezada por el Papa Francisco.



No obstante el jefe de la Iglesia Católica instó a "no desistir, sino recurrir al apoyo de alguna otra persona". En algunos casos, también ha invitado a hacer partícipe a la comunidad de Iglesia. "En algunas situaciones toda la comunidad está involucrada. Hay cosas que no pueden dejar indiferentes a los otros hermanos: se necesita un amor mayor para recuperar al hermano", señaló.



De este modo el obispo de Roma invitó a poner en práctica "el amor de Jesús, que acogió a publicanos y paganos, escandalizando a las personas rígidas de la época".