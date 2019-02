El papa Francisco desembarcó este domingo en Emiratos Árabes Unidos, en lo que constituye el primer viaje de un pontífice a la península arábiga, y fue recibido por el príncipe heredero Mohammed bin Zayed Al Nahyan y por el Gran Imán de la Universidad Islámica de El Cairo Al Azhar, Ahmed Al Tayeb.



El Papa, cuyo avión aterrizó en el aeropuerto de Abu Dhabi poco antes de las 22 hora local (18 GMT), celebrará el próximo martes una misa en un estadio, a la que se estima asistirán más de 135.000 fieles católicos, en su mayoría trabajadores inmigrantes de Asia, llegados de Filipinas o India.



Alrededor de un millón de católicos viven en Emiratos Árabes Unidos (cerca del 10% de la población), que cuenta con la mayor cantidad de iglesias católicas en la región, es decir ocho.

En este país que observa un islam más moderado en relación con el de los vecinos, la presencia de iglesias frecuentadas por extranjeros es tolerada con la condición de que éstos sean discretos y eviten el proselitismo, según señaló la agencia Ansa. No puede haber ninguna celebración pública y la misa del martes tiene un carácter excepcional.

El Gobierno declaró ese día como no laborable para aquellos que tengan billete para participar en la Misa y destacó que se trata de un gesto particularmente fuerte hacia la comunidad cristiana.

La histórica visita de Francisco estará dominada por el diálogo entre las religiones. El Sumo Pontífice mantendrá un encuentro interreligioso internacional previsto el lunes.

De este modo, para el Vaticano, "la reunión es el mensaje" de este 27° viaje del Papa al extranjero, en el que no tendrá un tradicional encuentro diplomático con las autoridades políticas y civiles del país.



El Papa, sin embargo, se reunirá por quinta vez con el gran imán sunita de Al Azhar, jeque Ahmed al Tayeb, a quien visitó en Egipto en 2017.



El gran imán preside el "Consejo musulmán de ancianos", una fundación creada en Abu Dabi para promover la paz en las comunidades musulmanas y que es la instigadora del reconocimiento interreligioso internacional de este lunes.



Cerca de 700 personalidades participarán de la misma, entre ellas los patriarcas de las Iglesias católicas orientales y rabinos de diferentes países occidentales.



Antes de emprender el viaje a Emiratos Árabes, el papa Francisco pidió este domingo "favorecer con urgencia el cumplimiento de los acuerdos alcanzados" para una tregua en la ciudad portuaria de Hodeida, en Yemen, crucial para el acceso de ayuda humanitaria.



"Con gran preocupación sigo la crisis humanitaria en Yemen”, dijo en el Angelus en la Plaza San Pedro, inmediatamente antes de dirigirse al aeropuerto de Fiumicino para embarcarse hacia Abu Dabi.



"La población está agotada por el largo conflicto y muchos niños padecen hambre, pero no es posible acceder a los depósitos de alimentos", señaló.



La guerra en Yemen opone a las fuerzas progubernamentales, apoyadas en el terreno desde 2015 por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con los rebeldes hutíes chiítas, respaldados por Irán y que controlan amplias zonas del país, incluyendo la capital Saná.



Antes de partir de Roma, Francisco escribió en la red social Twitter: "Estoy partiendo hacia Emiratos Árabes Unidos. Me dirijo a ese país como un hermano para escribir juntos una página de diálogo y recorrer juntos los caminos de paz. ­Oren por mí!"

Durante el vuelo, saludando a los periodistas en el avión, dijo: "Esta mañana (por hoy domingo) tuve la noticia que llovía en Abu Dabi: esto, en ese lugar, se considera una señal de bendición. Esperemos que sea todo así”.



El próximo martes, último día del viaje del Papa, se trasladará al aeropuerto donde tendrá lugar la despedida oficial.