Por Aldo Godino



La "Carta al Pueblo de Dios" de agosto de 2018 y la decisión reciente de despojar del estado clerical a un cardenal, por graves delitos sexuales, evidencia el compromiso del papa Francisco con este delicado tema.

Convocado por él mismo, desde este jueves y hasta el domingo se llevará a cabo en el Vaticano un encuentro mundial de obispos sobre la protección de menores. En una lamentable "cultura de abusos", se cree que Francisco está muy solo en su lucha para erradicarlos. Y, por eso, aunque trate de hacer cambios oportunos, parece que no los hace con la rapidez que la gravedad de los hechos amerita.

Se tratarán tres temas principales: la responsabilidad pastoral y jurídica de los obispos y superiores ante los casos de abuso sexual; la necesidad de transparencia, es decir, que no haya ocultamiento de los casos; y la propuesta de medidas y métodos para prevenir esos actos delictivos, sancionando debidamente a los culpables de abuso sexual de menores.

En cuatro días no se podrá resolver todo, aunque estén convocados los obispos presidentes de las 115 conferencias episcopales del mundo entero, los patriarcas de las Iglesias Orientales Católicas y los encargados de algunos organismos del Vaticano. Pero se necesita una respuesta "completa y comunitaria" frente al escándalo de los abusos, porque, mientras esta no se produzca, "no solo no lograremos curar a las víctimas-supervivientes de los abusos, sino que la credibilidad de la Iglesia para llevar a cabo la misión de Cristo estará en peligro en todo el mundo", decía la invitación.

Mirando hacia el pasado nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar las situaciones e impedir que sean encubiertas. Urge reafirmar un compromiso serio, como el de Jesús, frente a cualquier vulnerabilidad.