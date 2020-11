Entre récords de infectados diarios, nuevos confinamientos y distintas medidas restrictivas, Alemania, Francia, Grecia e Italia viven en estos días un recrudecimiento de casos de coronavirus enmarcado en la ya declarada segunda ola de la pandemia que afecta a gran parte de Europa y otras regiones del mundo, como Estados Unidos, por ejemplo.

Alemania marca un récord diario con casi 20.000 nuevos contagios de coronavirus

Alemania informó este jueves 19.990 nuevos contagios de coronavirus contabilizados en la última jornada, lo que marca el mayor aumento diario desde que comenzó la pandemia, informó el Instituto Robert Koch (RKI), encargado del control de enfermedades infecciosas.



El número total de casos de coronavirus en el país es de 597.583, mientras la cifra actual de muertos aumentó a 10.930, señaló un informe de las autoridades sanitarias citado por la agencia de noticias Europa Press.



El RKI estima además que unas 391.600 personas se curaron de la enfermedad y que la cifra de reproducción, o valor R, fue ayer de 0,81, frente a 0,94 del día anterior, lo que significa que cada infectado contagia aproximadamente a una persona.

.

El Gobierno aprobó el miércoles un "confinamiento suave" que incluye el cierre de restaurantes, cines, teatros y gimnasios durante cuatro semanas.



Las restricciones adoptadas son menos severas que las que Alemania impuso en la primera fase de la pandemia en marzo y abril, ya que esta vez permanecerán abiertas las escuelas, los jardines de infantes y comercios no esenciales, como peluquerías.



Pero las autoridades del país decidieron la semana pasada que era necesario una cuarentena "light" ante la abrupta segunda ola de contagios de coronavirus, que ya obligó a muchos otros países de Europa a imponer medidas más o menos drásticas.

París suma restricciones nocturnas para enfrentar el rebrote de coronavirus

La alcaldía de París anunció nuevas restricciones para frenar los contagios de coronavirus en la capital francesa, que incluyen el cierre a partir de las 22 de algunos comercios que venden alcohol y restaurantes que ofrecen comida para llevar.



Así lo informó la alcaldesa Anne Hidalgo, quien detalló que estos comercios deberán cerrar en el nuevo horario "porque en algunos casos ha habido abusos", dijo, aludiendo a "concentraciones" de personas frente a algunos negocios.



La nueva normativa, que deberá aplicarse también en los suburbios más cercanos de París, fue decidida el miércoles en coordinación con el jefe de la policía de la capital francesa, Didier Lallement, añadió Hidalgo en una entrevista con la cadena BFM.

.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, decretó un nuevo confinamiento a nivel nacional el viernes pasado, lo que obliga al cierre de los comercios considerados no esenciales. Los supermercados, las tiendas de barrio y licorerías permanecen abiertos y los restaurantes pueden ofrecer un servicio para llevar.



Anne Hidalgo dijo que la situación en París y sus suburbios es "muy preocupante". El miércoles, la agencia de salud pública registró a nivel nacional más de 40.500 nuevos contagios del coronavirus en 24 horas y 385 muertes en los hospitales, una cifra que excluye los fallecimientos en los asilos para ancianos, según informó la agencia de noticias AFP.

La cifra de muertos en Francia asciende a 38.674 desde marzo y actualmente más de 4.000 personas están en cuidados intensivos. Desde el viernes pasado los franceses tiene prohibido salir de sus casas, excepto para ir a la oficina -si no es posible trabajar desde casa-, ir al médico, hacer ejercicio al aire libre, dejar a los niños en la escuela o hacer las compras esenciales.



El anuncio de Hidalgo se produce después de una confusión a principios de la semana cuando el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, había anunciado un nuevo toque de queda en París, además del confinamiento, que fue posteriormente desmentido por la oficina del primer ministro. La alcaldesa de París dijo que estas nuevas restricciones no equivalían a un toque de queda ya que no afectan a todos los comercios.

Grecia vuelve imponer un confinamiento para frenar los contagios de coronavirus

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció este jueves la instauración de un nuevo confinamiento a partir del sábado para frenar la segunda ola de contagios de coronavirus que golpea al país.



"Es una decisión difícil, pero hay que tomar medidas durante tres semanas para vencer esta segunda ola", dijo el jefe de Gobierno en una conferencia de prensa telemática. El confinamiento comenzará a las 6 del sábado y solo las "tiendas esenciales" como supermercados y farmacias seguirán abiertas, según Mitsotakis.

.

Para salir de casa, se requiere indicar a las autoridades el motivo y el horario por mensaje de texto telefónico y obtener autorización a través del mismo sistema, informó la agencia de noticias AFP. A diferencia del primer confinamiento impuesto por seis semanas a fines de marzo, "los jardines infantes y las escuelas primarias seguirán abiertas", indicó Mitsotakis.



La enseñanza a distancia volverá a regir para la educación secundaria, mientras las universidades ya funcionan a distancia. Las medidas tienen lugar en un momento en que los contagios están en aumento.



En total, cerca de 47.000 personas se contagiaron en Grecia, más de 2.600 entre el martes y el miércoles, y 673 murieron. "Si seguimos a este ritmo en 10 días, tendremos más de 1.000 personas en el hospital", advirtió Mitsotakis.

En Grecia anunciaron que vuelve el confinamiento para tratar de frenar los contagios de coronavirus (Télam).

Italia cierra Lombardía y otras tres regiones para frenar el coronavirus

La entrada y salida de personas desde cuatro regiones consideradas "zonas rojas" de coronavirus, las norteñas Lombardía, Piamonte y Valle de Aosta y la sureña Calabria, quedará prohibida desde el viernes como parte de una nueva batería de medidas para tratar de contener la enfermedad y pese al rechazo de sus gobernadores.



En conferencia de prensa, el primer ministro Giuseppe Conte anunció además un toque de queda a nivel nacional por el que no se podrá salir a la calle entre las 22 y las 5 salvo probadas razones de trabajo, salud o urgencias, que se deberán poner bajo declaración jurada por escrito en un formulario ofrecido por el Ministerio del Interior.



En medio de una segunda ola de coronavirus que durante octubre multiplicó por diez los casos diarios en Italia, Conte decidió dividir al país en tres zonas de riesgo para aplicar medidas concretas en los territorios más afectados y permitir otras actividades en aquellos con menor riesgo epidemiológico.

.

Así, el premier y su ministro de Salud, Roberto Speranza, decidieron que Lombardía, el motor industrial del país, que aporta el 22% del Producto Bruto Interno (PBI) y concentra el 45% de las víctimas desde el inicio del brote de coronavirus, sea considerada "zona roja", o de "elevada gravedad", junto a Piamonte, Valle de Aosta y Calabria.



Según el decreto, que tendrá vigencia desde mañana y hasta el 3 de diciembre próximo, en las zonas rojas se prohíbe "toda entrada o salida" de personas y también los desplazamientos internos en los municipios y ciudades si no es por motivos justificados como trabajo o salud.



Conte anunció además el cierre de los negocios, excepto los esenciales como farmacias o supermercados, mientras que en las escuelas la educación será solo presencial para aquellos menores de once años, mientras él resto deberá estudiar a distancia.

.

En una segunda categoría, quedaron catalogadas como "zona naranja" la isla de Sicilia y la sureña región de Apulia, en las que además de quedar prohibidos los desplazamientos internos se dispuso el cierre de la actividad de bares y restaurantes.



Dentro del grupo de "zona amarilla" , o de riesgo bajo, quedaron las otras 14 regiones del país, incluida Lacio y su capital Roma, en las que, de todos modos, regirá el toque de queda.



El nivel de riesgo de cada región solo se podrá modificar luego de 14 días, "si alcanza niveles de estabilidad", planteó Conte. Este jueves, los gobernadores de las reacciones afectadas salieron a mostrar su descontento con el nuevo decreto, como Attilio Fontana, de Lombardía, que en declaraciones televisivas consideró "un cachetazo" la medida.

.

"Desafiaremos (ante la Justicia) la nueva ordenanza del Ministro de Salud que establece la zona roja en Calabria. Esta región no merece un aislamiento que corre el riesgo de ser fatal", agregó el Gobernador interino de la región sureña, Nino Spirli.



Desde Sicilia, el gobernador Nello Musumeci habló de una medida "absurda", mientras que, por el contrario, Vincenzo De Luca, de Campania, encontró "poco severas" las medidas.



Con el país cerca de alcanzar las 40.000 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia, Conte dispuso también el cierre de cines, teatros, gimnasios, piscinas y museos y la suspensión de toda actividad deportiva no organizada por el Comité Olímpico (COI).