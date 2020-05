Con la muerte de 421 personas en las últimas 24 horas, la cifra de fallecidos por Covid-19 en Brasill ascendió a 6.750 y se registraron en total 96.559 enfermos, y superó a China, el país donde se originó la pandemia, informó este sábado el Ministerio de Salud en su boletín diario.



En 24 horas Brasil sumó 4.970 casos positivos y se confirma, en sólo tres días, como el noveno país en el ranking de la universidad Johns Hopkins de Estados Unidos que supera a China.



De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, el estado de San Pablo, el más poblado del país tiene 31.174 enfermos y 2.586 muertes.

.

La ciudad de San Pablo prepara para la próxima semana el corte de avenidas y accesos para impedir el traslado de personas: los gobiernos estaduales y municipales no tornaron obligatoria la cuarentena todavía.El gobierno federal orienta el distanciamiento, pero este sábado el presidente, por cuarto fin de semana consecutivo, violó las indicaciones médicas: visitó bares y panaderías en Cristalina, estado de Goiás, vecino a Brasilia, y acusó a gobernadores e intendentes de querer derrocarlo.Apareció con barbijo pero se lo sacó para hablar con la gente que le pedía fotos.El segundo estado más afectado es el de Río de Janeiro, donde se contabilizaron 971 muertes y 10.546 infectados.

.

Le siguen en cantidad de muertos los estados de Ceará (noreste) con 638, Pernambuco (noreste) con 628 y Amazonas (norte) con 501.El Ministerio de Salud también informó que hay 1.330 decesos en investigación y que 40.937 personas registradas con Covid-19 se recuperaron.El intendente de Manaos, Arhtur Virgilio Neto, pidió hoy ayuda por las redes sociales as la activista ambiental sueca Greta Thunberg, en el marco del colapso sanitario y ambiental que sufre la mayor ciudad de la Amazonía.Por otra parte, una magistrada de un tribunal de segunda instancia suspendió provisionalmente el fallo judicial que obligaba al presidente Jair Bolsonaro a divulgar los exámenes de Covid-19 a los que se sometió y que, según él, dieron negativo, informaron este sábado fuentes oficiales.La jueza de guardiadel Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (TRF3), acogió un recurso de la Abogacía General del Estado y postergó, durante un periodo de cinco días, la decisión tomada por una colega de primera instancia, informó la agencia EFE.El caso se originó en un pedido del diario O Estado de Sao Paulo, que solicitó los exámenes del jefe de Estado, no publicados hasta la fecha, por tratarse de un asunto de "interés público".Una jueza de primera instancia falló entonces a favor del periódico y el jueves dio a Bolsonaro 48 horas para divulgar los resultados de los análisis, pero el mandatario le remitió, a través de los abogados del estado, un informe de la Dirección de Gestión de Personas y Coordinación de Salud de la Presidencia que garantiza que Bolsonaro fue sometido a exámenes los pasados 12 y 17 de marzo y que los resultados fueron negativos.La magistrada Nobre decidió alargar ese plazo por cinco días hasta que el juez del TRF3 instructor del caso se pronuncie al respecto y analice los argumentos expuestos por los abogados del Estado.En este marco, una de las noticias fuertes del día fue el motín que realizaron los presos de una cárcel de la ciudad brasileña de Manaos, en el estado de Amazonas, uno de los más golpeados por el brote de coronavirus.Los reclusos de la cárcel Unidas Penitenciaria de Paraquequara se amotinaron hoy a las 6 de la mañana y tomaron como rehenes a al menos siete guardias en reclamo de medidas para atender la pandemia en los penales del país.Los detenidos reclaman mejores condiciones dado que -aseguran- desde el estallido de la epidemia empeoraron las condiciones sanitarias en la prisión.Hasta el momento no hay informaciones sobre muertos, según la Secretaría de Administración Penitenciaria de Amazonas, que desde marzo mantiene suspendidas las visitas de familiares a las prisiones de la región para evitar contagios de Covid-19.