El gobierno de Lesoto, el único de los 54 países de África que no tenía casos de coronavirus confirmados, anunció hoy su primer contagio, correspondiente a un ciudadano que había llegado desde el extranjero.



En un comunicado, el centro de control de enfermedades del pequeño reino montañoso enclavado dentro de Sudáfrica dijo que se trata de "un caso importado de Medio Oriente" sin signos ni síntomas de la Covid-19, la enfermedad que causa el nuevo coronavirus.



El Ministerio de Salud lesotense detalló en otro comunicado que el positivo se confirmó el 12 de mayo después de haber realizado 81 test entre personas llegadas desde Sudáfrica y Arabia Saudita, informó la agencia de noticias EFE.

Lesoto era el único país que quedaba en todo el continente africano sin casos confirmados, si bien la disparidad en la capacidad para hacer pruebas de los distintos países es un factor de incertidumbre en cuanto al control de la epidemia en la región.



El pequeño reino austral no tiene capacidad para hacer este tipo de pruebas por sí mismo y, hasta la fecha, solo realizó 597 con ayuda de laboratorios sudafricanos, 300 de los cuales aún tienen resultado pendiente.



La vecina Sudáfrica es, de hecho, el país del continente más afectado por la pandemia en cuanto a número de casos, con 11.350 infecciones y 206 fallecimientos.

En total, África registra, hasta la fecha, en torno a 70.000 contagios de Covid-19 y unas 2.400 muertes. La epidemia se está expandiendo en este continente de forma más lenta que en otras regiones, gracias, en gran medida, a la respuesta estricta y temprana de la mayoría de los gobiernos.



No obstante, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) le preocupan factores como el alto nivel de contagios comunitarios en África occidental o la popularización de un remedio herbal no testado que está comercializando Madagascar.



El organismo de la ONU ha advertido de que, de no tomarse las medidas adecuadas, las muertes africanas por culpa del coronavirus podrían oscilar entre 83.000 y 190.000.