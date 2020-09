España informó que 4.122 personas contrajeron coronavirus en las últimas 24 horas, y casi un cuarto del total fue diagnosticado en Madrid, que se resiste a un confinamiento total, mientras Andalucía, otra región con altos índices de contagios, anunció que dará a conocer nuevas medidas sanitarias el lunes.



Además, el país reportó 114 nuevas víctimas fatales este sábado, por lo que la cantidad semanal asciende a 475, notificó el Ministerio de Sanidad.



En total, desde el inicio de la pandemia de coronavirus, España acumula 716.481 personas infectadas, de las cuales 11.006 están hospitalizadas, con 1.465 en cuidados intensivos, y 31.232 murieron.

.



En este contexto, Bélgica ratificó este sábado su recomendación de no viajar a España, que sigue considerando en código de color "rojo", con la excepción de las islas canarias de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, consideradas áreas "naranjas", donde pide extremar la precaución.



Una de las comunidades más afectadas por el coronavirus es Madrid, que reportó en el último día 51 decesos y la presión hospitalaria aumenta con el 25,4% de las camas ocupadas, mientras que la media de España se sitúa en el 8,14%.



"Hay un riesgo serio en la comunidad de Madrid para sus ciudadanos", expresó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, después de que este viernes recomendara ampliar las restricciones en la capital española.



En esa misma línea, enfatizó que la comunidad debe "revisar" sus medidas de contención del virus y "extenderlas" de acuerdo a "expertos".



Sin embargo, el alcalde de Madrid y portavoz del conservador Partido Popular, José Luis Martínez-Almeida, volvió a avalar este sábado la decisión de la Comunidad de Madrid de no confinar toda la capital porque "la situación no es la misma en toda la ciudad", citado por la agencia de noticias EFE.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (Foto: Efe/Chema Moya)



En España, las comunidades autónomas tienen las competencias sanitarias, pero el Gobierno regional de Madrid, presidido por la conservadora Isabel Díaz Ayuso, pidió ayuda hace unos días al Gobierno del socialista Pedro Sánchez ante el fuerte incremento de los contagios.



Entretanto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunció este sábado que a partir del lunes se tomarán "nuevas decisiones" contra el coronavirus en la región, la más poblada, con provincias como la de Málaga y Sevilla, con un nivel alto de positivos.

.



Cataluña, por su parte, se encuentra en alerta y mantiene elevada la tasa de riesgo de rebrote de coronavirus luego de detectar 1.884 nuevos casos en las últimas 24 horas.



Paralelamente, se produjeron este sábado concentraciones en distintas ciudades de España para denunciar la situación que viven las personas mayores en las residencias y pedir el fin del aislamiento de los ancianos y denuncian que muchos murieron " en condiciones indignas" durante la pandemia.



Se calcula que fueron 20.000 los ancianos que fallecieron, aunque no hay una cifra exacta.