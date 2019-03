Un nieto del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva murió este viernes a los siete años a causa de una meningitis, informó el Partido de los Trabajadores.



Los abogados de Lula anticiparon que presentarán un recurso para que su cliente, quien está preso bajo condena por un caso de corrupción, sea autorizado a asistir al velorio del pequeño Athur Araujo Lula da Silva.



El nene, hijo de Sandro Luis Lula da Silva y Marlene, falleció en el hospital de Batira, en la localidad de Santo André (Sao Paulo), a raíz de una meningitis causada por una bacteria que se le alojó en las membranas entre el cerebro y la médula espinal, informó la agencia EFE.



Hace poco más de un mes Lula recibió en prisión la triste noticia del fallecimiento de su hermano mayor, Genival Inácio da Silva, conocido como Vavá.



En esa ocasión no pudo conseguir a tiempo una autorización para asistir al entierro y, cuando la obtuvo, fue para acudir a una reunión familiar que se hizo después de que su hermano fuese sepultado.

Lula, entonces, prefirió mantenerse en su celda.



El ex presidente cumple prisión en la sede de la Policía Federal de Curitiba desde abril de 2018, después de haber sido condenado a 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero en un caso vinculado con los desvíos de la petrolera estatal Petrobras.