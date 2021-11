Las historias de inmigrantes mexicanos que deben dejar a su familia para irse a vivir a Estados Unidos y, en consecuencia, padecer esos crudos sentimientos de nostalgia y desarraigo, forman parte de la cotidianidad de muchas personas en ese país de Centro América. En este caso, una publicación se hizo viral en Twitter, luego de que una mujer contara el tierno gesto que tiene todos los domingos su tía abuela para que su hijo pueda verla a la distancia.

El hilo viral de Twitter llegó rápidamente a los 24 mil "me gusta", logró otros miles de retuits y cientos de comentarios en esa red social del pajarito. Quien publicó el posteo fue la usuaria Siboney Flores (@SiboneyFt), quien se identificó como la sobrina nieta de la protagonista de esta hermosa historia familiar.

"Mi tía abuela tiene 86 años. Cada domingo va religiosamente a la Catedral de Guadalajara. ¿Y eso? Para aparecer en la transmisión de un canal que se ve en Estados Unidos y así la vea su hijo durante la transmisión", escribió la usuaria.

Mi tía abuela tiene 86 años. Cada domingo va religiosamente a la Catedral de Guadalajara. ¿Y eso? Para aparecer en la transmisión de un canal que se ve en Estados Unidos y así la vea su hijo durante la transmisión. — Siboney Flores (@SiboneyFt) November 21, 2021

Además, la joven contó que, de esa forma, "doña Margarita se arregla cada domingo, sale temprano, toma el camión y, al llegar a la Catedral, busca colocarse en la primera fila". "Yo no lo veo a él, pero él a mí sí", agregó la mujer sobre los dichos de su tía abuela.

Según la usuaria de Twitter, la señora le contestó que el joven le comenta cómo está vestida para remarcarle que la pudo ver en la transmisión en vivo de la misa. "El Ray me dice que cómo estoy, le digo que bien, que apoco no me vio en la tele, y ya me dice que sí y hasta me dice que ropa traía. A veces cuando paso a comulgar hasta hago como un saludito, discreto, para el Ray, pero no sé si se alcance a ver".

Los comentarios del tuit viral

Los usuarios de Twitter se emocionaron por el gesto de la mujer y escribieron algunos comentarios al respecto: “Que hermosa tu tía abuela”; “Que linda historia, que Dios la conserve muchos años más”.

Pese a la conmovedora historia, algunos usuarios criticaron la actitud del hijo de la señora por un curioso detalle. “Muy bonita historia, muy lindo el amor de la Sra. por Ray, pero estamos en el 2021, no en 1980…. Ray puede mandarle dolaritos comprarse un celular barato para que alguien ayude a la sra. a hacer una video-conferencia y todo lo demás es romanticismo…”. En tanto, otros usuarios comentaron que la señora, al tener esa avanzada edad, es posible que no sepa hacer videollamadas.