En las redes sociales, se comparten a diario diferentes situaciones que logran sorprender a los usuarios. Sobre todo los que están relacionados a los animales se vuelven habitualmente virales. En esta oportunidad, un policía logró salvar la vida de un perro que se hallaba en el interior de un auto en llamas. El increíble rescate fue grabado y compartido en YouTube, en donde obtuvo millones de visualizaciones.

El hecho ocurrió el 22 de enero pasado en el condado de Douglas, Colorado, Estados Unidos. Un hombre alertó a las autoridades de que su vehículo todoterreno se estaba incendiando, luego se supo que se debió a una falla eléctrica. A este incidente fue asignado el agente de la Oficina del Sheriff Michael Gregorek y su compañero.

El oficial Gregorek cuando arribó al lugar notó que había una gran columna de humo que salía de una camioneta que estaba estacionada cerca de una casa. Al aproximarse al coche se percató de que en el interior del vehículo había un perro a punto de morir calcinado.

En el vídeo, que fue grabado por la cámara corporal del uniformado, se logra ver que el agente policial no duda un segundo en intervenir y se sumó a los esfuerzos del dueño del can para tratar de sacarlo de adentro del auto en llamas. "Algo se activó en mi. Obviamente no era un crimen y tenía que salvar una vida", expresó el agente a los medios locales.

El policía rompió la ventana trasera del coche y el perro logró asomarse. Fue entonces cuando el dueño del can intentó sacarlo, pero no logró hacerlo debido al intenso humo que salía de la camioneta. En ese instante, el oficial se acercó al perrito y trató de calmarlo dado que estaba muy inquieto y desorientado. "Mi pensamiento en ese momento fue 'él saldrá conmigo independientemente de lo que pueda estar pasando'", explicó.

Gregorek se encontraba junto al perro, pero no lograba sacarlo dado que el animal temblaba del miedo. Además, al no conocerlo trataba de alejarse de él. En ese momento, el dueño le avisó al policía que el labrador se llamaba Hank y al llamarlo por su nombre logró que el perro se quedara quieto y así pudo ponerlo a salvo.

Según la oficina del Sheriff del Condado de Douglas, Hank fue atendido por una veterinaria , que reside en el vecindario de la localidad de Castle Rock, la cual constató que el can no sufrió heridas. En tanto, el agente tuvo que ser atendido posteriormente por inhalación de humo y luego recibió el alta médica.

El clip del emotivo rescate fue compartido en YouTube y se viralizó rápidamente. Actualmente posee más 1.2 millones de reproducciones, 50 mil me gusta y cerca de 3700 comentarios de personas que elogiaron la acción del oficial y lo felicitaron por salvarle la vida a Hank.