Una pareja de ancianos de Murcia, en España, conmueve al mundo en su lucha contra el coronavirus: Antonio y Antonia están internados en el Hospital Mesa del Castillo por COVID-19 y pidieron que les acerquen sus camas para poder darse la mano.

"Cuidan el uno del otro y nos reconfortan mientras hacemos nuestro trabajo. Hoy nuestro aplauso va para ellos", publicaron en las redes sociales del hospital al difundir una imagen de ambos ancianos tomados de la mano.

"Nos avisaron que estaban ingresando a dos personas y los pusimos directamente juntos porque nos dijeron que eran un matrimonio", contó Lorena Romero, enfermera que atiende a los esposos.

Pese a que estaban en la misma habitación, Antonio y Antonia no podían estar juntos. “¿Podemos juntar las camas?”, preguntó Antonio a Lorena.

"Cuando Antonio me pidió si podían juntar las camas les pregunté cuánto tiempo llevaban casados. ‘Pues más de 50 años’, me dijeron. Me pareció muy tierno que quisieran tocarse, darse la mano en esta situación", acotó.

El personal médico accedió y la pareja pasa sus días de la mano, luchando contra el coronavirus que, ya cobró la vida de más de 13 mil personas en toda España.