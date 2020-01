El fatal coronavirus no solo tiene en alerta a China sino al mundo. En las últimas horas, las redes sociales se hicieron eco de un extraño método que utilizan los ciudadanos chinos para no contagiarse.



Sucede que por la falta de barbijos, y ante el pánico a ser víctima de esta enfermedad, utilizan bidones de agua en la cabeza.



Estas imágenes, de gente con botellones de plástico cubriéndose el rostro, no solo se vieron en las zonas aledañas a Wuhan, donde se originó este mal, sino que también se replicaron por todo el país asiático. .

De esta manera, ante la recomendación de no salir de sus hogares, y en caso de ser muy necesario hacerlo con métodos preventivos, se pueden ver a miles chinos caminando por la calle, en el subte y en diferentes acciones cotidianas con un bidón de agua en la cabeza. Es tal el pánico a ser infectado, que alrededor de Wuhan fueron construídos muros con la finalidad de que quedé aislada. En esta línea, hasta cortaron rutas y caminos para nadie pueden entrar o salir. Por último, ante la demanda mencionada que derivó en este extraño método, China fabricará 180 millones de barbijos por día. Son miles los ciudadanos chinos que usan este método. Una mujer y su hijo viajan en subte con bidones de agua en la cabeza.