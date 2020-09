El Gobierno madrileño tendrá que implementar en 48 horas, y en contra de su voluntad, el confinamiento de la capital y otras duras restricciones sociales, después de que la mayoría de las regiones de España aprobaran hoy de forma conjunta un plan para contener la segunda ola de coronavirus (orthocoronavirinae) propuesto por el Ministerio de Sanidad español.



Tras varios días de conflicto por la resistencia de la presidenta regional de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, a confinar la ciudad capital, finalmente el Ministerio de Sanidad español logró imponer su criterio tras presentar y someter a votación un plan general para todo el país para las grandes ciudades, que la forzará a actuar en consecuencia.



Además de Madrid, Cataluña, Andalucía y otras dos regiones gobernadas por el Partido Popular (PP) se opusieron al plan del Ejecutivo de Pedro Sanchez, por considerar que los criterios son "arbitrarios".

.



En el caso catalán, alegan que las medidas son más laxas de la que ya están en marcha en el norteña región, si bien actualmente no rige ningún confinamiento total.



El Ministro de Sanidad español, Salvador Illa, aseguró en conferencia de prensa que "no contempla" que alguna región no aplique las medidas adoptadas, que deben hacerse efectivas en 48 horas.



El plan afecta por el momento únicamente a la Comunidad de Madrid, concretamente a la capital y otras nueve ciudades con una incidencia acumulada en 14 días de más de 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.



El máximo responsable de la gestión de la pandemia en España ya había avanzando los tres criterios para el cierre perimetral de las grandes ciudades, que además de la incidencia de casos por número de habitantes, tendrá en cuenta que los test PCR realizados superen el 10% del municipio y que la región tenga más del 35% de camas de cuidados intensivos ocupadas con pacientes Covid.

.



El plan contempla la prohibición de reuniones de más de 6 personas, así como restricción de la capacidad de bares y restaurantes al 50% y límites de horarios para la hostelería, que no podrán cerrar más allá de las 23 horas.



Poco antes de la reunión, el Gobierno de Aguirre manifestó su desacuerdo con Sanidad al afirmar que "se debe tener en cuenta que la ciudad de Madrid es un conjunto de 21 distritos, de los que 18 superan los 100.000 habitantes, y por tanto, los índices no se pueden aplicar, en su conjunto, a toda la ciudad".



Asimismo, se cuestionó "la base científica y técnica" que avala el criterio de los 500 contagios por "100.000 habitantes", según un comunicado difundido por la prensa local.



La Consejería de Sanidad de Madrid aseguró también que tiene "elasticidad de camas en hospitalización y UCI (terapia intensiva)", en caso de que sea necesario y recuerda que está construyendo un hospital público para incrementar la capacidad asistencial.



Y como punto final, el Gobierno regional sostuvo que tiene la mejor capacidad diagnóstica de España y podría hacer ahora mismo un test de coronavirus a cada madrileño.



En el documento que las autoridades sanitarias debatieron, el Ministerio a cargo de Illa asegura que existe un "alto riesgo" por la "transmisión descontrolada" de Covid-19 en toda España y que "las medidas de control no están funcionando".

.



Y si bien establece como criterio el endurecer las restricciones en los municipios con más de 500 casos por 100.000 habitantes, también advierte que una tasa mayor de 250 casos es indicar de "alto riesgo".



El Gobierno español también remarca que las autoridades sanitarias de la Unión Europea (UE) considera países de riesgo a los que cuenta con más de 60 casos por 100.000 habitantes.



España sumó hoy 11.016 nuevos positivos al cómputo total - 3.897 en las últimas 24 horas-con lo que ya son 769.188 personas infectadas desde que comenzó la pandemia en marzo. Además, 31.791 personas fallecieron por el virus.