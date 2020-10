La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, aseguró que su hijo Barron tuvo coronavirus y ya se curó, pese a que en un primer momento había obtenido un resultado negativo en la prueba para Covid-19.



En un breve comunicado publicado en la página web de la Casa Blanca, la primera dama contó sus sensaciones desde que ella misma y el mandatario se contagiaron con el virus y hasta que su hijo dio positivo.



"Naturalmente yo de inmediato pensé en nuestro hijo. Para mi tranquilidad, dio negativo, pero, como tantos padres pensaron en estos últimos meses, no pude evitar pensar: ¿qué pasará mañana o el próximo día? Mi miedo se convirtió en realidad cuando se hizo otra prueba y esta vez dio positivo", contó Melania Trump, en su pequeño ensayo sobre cómo fue que su familia atrevesó el coronavirus.



Si bien el comunicado oficial de la Casa Blanca había sostenido que el hijo menor de Trump, Barron, no se había contagiado, en la segunda prueba finalmente dio positivo, pese a no tener ningún síntoma.

"Por suerte, es un adolescente sano y no ha mostrado ningún síntoma. De alguna manera, me alegro que los tres pasamos por esto al mismo tiempo para que pudiéramos cuidarnos y estar juntos", consideró Melania.



Mientras Melania sufrió síntomas muy leves y se recuperó en la residencia de la Casa Blanca, el presidente sufrió por momentos falta de oxígeno y fiebre, por lo que fue hospitalizado durante unos días y tomó una serie de fuertes medicamentos como el ya famoso Regenerón, el fármaco antiviral remdesivir y dexametasona, un esteroide poderoso que puede causar insomnio, manía, cambios de humor e ira.