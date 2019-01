Diego Maradona declaró su apoyo incondicional al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de un creciente boicot regional al nuevo mandato que asumió este jueves y aseguró que el mandatario "quiere lo mejor para su país".



"A pesar de los traidores y del imperialismo que pretende gobernar Venezuela, su gente sigue eligiendo a Nicolás Maduro como presidente. Hugo Chávez indicó cuál era el camino a seguir y ese camino es Maduro, que quiere lo mejor para su país", escribió el ex jugador en su cuenta de Instagram horas antes de la asunción del presidente venezolano.



"No pudieron con Fidel (Castro), no pudieron con Hugo y mucho menos con vos. ¡ Venezuela vencerá!", concluyó junto a una foto en la que se lo ve recibiendo de Maduro una camiseta de la selección venezolana en un campo de fútbol.

El posteo del "10 en Instagram apoyando a maduro.



Maradona, de 58 años, se declaró un "soldado de Maduro" cuando visitó el país andino a mediados de 2017.



"Somos chavistas hasta la muerte. Y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre, para pelear contra el imperialismo y los que se quieren apoderar de nuestras banderas, que es lo más sagrado que tenemos", aseguró entonces el ex jugador de fútbol.

Maduro fue oficializado en su cargo nuevamente, en medio de un creciente aislamiento internacional, especialmente en la región en donde muchos Estados, entre ellos el de Argentina, condenaron como ilegítimas las últimas elecciones en Venezuela y, por ende, desconocieron la legalidad del mandato.