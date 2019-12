Un joven que viajaba en primera clase desde Londres a Nueva York, decidió darle su asiento a una abuela que viajaba en clase turista para que ella "cumpliera su sueño". La historia de estos dos pasajeros se viralizó a través de internet, siendo un claro ejemplo de lo importante que es cumplir con la buena acción del día.

La abuela viajó en primera clase gracias a un desconocido (Facebook).

Todo comenzó cuando Violet (88) conoció a Jack en la fila de embarque y luego de unos minutos, lo que había arrancado como una charla casual terminó en una conversación íntima y profunda. La señora le confesó al joven lo mucho que deseaba conocer cómo era viajar en primera clase. Y si bien la ubicación de ella era atrás de todo, al lado del baño, el muchacho sin dudarlo le ofreció su asiento.

Una de las azafatas compartió la historia en las redes y más de siete mil personas le dieron me gusta, mientras otras aprovecharon para comentar y halagar el actitud del muchacho. "De los cientos de vuelos que he operado, he tenido el placer de ver a futbolistas, supermodelos y algunas estrellas de cine de Hollywood, pero os cuento sobre mis dos pasajeros favoritos de la historia!", escribió Leah Amy Leah en su cuenta de Facebook.

Una de las azafatas publicó la historia de Violet y Jack en sus redes sociales (Facebook).

“Violet fue enfermera tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Ella viaja a Nueva York para ver a su hija, pero no fue capaz por un tiempo debido a un reemplazo de rodilla. Su sueño siempre fue sentarse en el frente, y hoy Jack lo ha hecho realidad”, comentó.