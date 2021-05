Días atrás se conoció un terrible video, en el cual la directora de una escuela del condado estadounidense de Hendry golpeó a una criatura de 6 años con una tabla de madera como "medida de castigo" por algún mal comportamiento que tuvo en el aula, sin embargo, con el paso de las horas se conocieron importantes detalles de la causa.

Es que un administrador del establecimiento dijo a las autoridades que la madre “solicitó que la escuela le diera nalgadas a la niña”, declaración que los fiscales consideraron creíble.

El memorando de tres páginas de la oficina de la fiscal estatal Amira D. Fox aclaró lo ocurrido con la directora a Melissa Carter, a quien las autoridades determinaron que coordinó el castigo con el permiso de la madre.

“Es de notar que las partes editadas del video completo parecen haber sido cortadas y publicadas a los medios de comunicación en diferentes momentos, y han resultado en un relato incompleto y engañoso del incidente para el público”, dijo el fiscal estatal adjunto Abraham R. Thornburg en una carta al sargento Thomas Lewis, del Departamento de Policía de Clewiston.

La mamá dijo que dejó que sucediera porque tenía miedo y lo grabó en secreto, y hay que resaltar que el castigo corporal es legal en Florida, pero el condado de Hendry, donde sucedió, no lo permite, señaló una estación local de CBS.

“Nadie me hubiera creído. Sacrifiqué a mi hija, para que todos los padres puedan darse cuenta de lo que está sucediendo en esta escuela“, le dijo a WINK News en una entrevista anónima.

La madre afirmó que la escuela la llamó el 13 de abril para decirle que la niña de 6 años dañó una computadora y que la tarifa sería de 50 dólares. La madre dijo que quería pagar el dinero, pero la llevaron a la oficina del director solo con su hija, Carter y Cecilia Self (secretaria de la escuela).

Su abogado Brent Probinsky le dijo a CBS This Morning que su cliente no esperaba que ocurriera la agresión. “Sucedió muy rápido. Estaba tan asombrada, tan sorprendida que me quedé congelada por unos momentos cuando ella estaba golpeando a mi hija”, detalló la madre de la pequeña agredida.

El abogado abundó en WINK que lo ocurrido fue agresión agravada, pero que la fiscalía no lo interpretó de esa manera.

Según la oficina del fiscal, Carter y Self argumentaron que llamaron a la madre de la niña para decirle que la acusarían por daños en el equipo informático, a lo que la madre respondió que su hija también estaba dañando cosas en la casa. Según la versión de las administradoras de la escuela, la madre habría confesado que tenía miedo de disciplinar a su hija dándole nalgadas porque la niña de 6 años amenazó con llamar a la policía y al “DCF”, una aparente referencia al Departamento de Niños y Familias de Florida.

Según las autoridades, Self afirmó que fue la madre quien sugirió que la escuela le diera nalgadas a la niña. Self dice que ella respondió que podían hacer esto, pero que la madre tendría que ir a la escuela y estar allí cuando ocurrieran las nalgadas si quería que el personal de la escuela lo hiciera.

La fiscalía no vio la aquiescencia de la madre como miedo, sino como un consentimiento real, y ella dijo “gracias” hacia el final de la grabación.