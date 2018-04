Nasim Najafi Aghdam. (Facebook)

Una mujer disparó e hirió de bala a tres personas, una de ellas gravemente, en las oficinas de YouTube en California.



Fue identificada como Nasim Najafi Aghdam, de 39 años, de origen iraní, y residente de San Diego, según un comunicado de la policía de San Bruno.



"En este momento no hay evidencia de que la tiradora conociera a las víctimas" ni que tuviera a nadie concreto en su mira, añade el texto.



Medios locales informaron que Aghdam era una generadora de contenidos veganos, que ya había expresado su ira contra la empresa por la supuesta censura de sus videos.



"No hay libertad de expresión en el mundo real y te impedirán decir la verdad si no tienes el apoyo del sistema", habría escrito en un sitio web, según el diario San Francisco Chronicle. "No hay oportunidad de crecer en YouTube ni en ningún otro sitio para compartir videos".



La policía "no cree que haya otros" sospechosos aparte de Aghdam, que generó un gran caos cuando comenzó a disparar por la tarde en el gigantesco campus de esta empresa propiedad de Google.



El jefe de policía de San Bruno, Ed Barberini, declaró que Aghdam fue hallada muerta con un "disparo autoinfligido".



Los tres heridos de bala fueron trasladados al hospital, junto a otra persona que sufrió una lesión en el tobillo.



Las mujeres rara vez son responsables de los muchos tiroteos que tienen lugar cada año en Estados Unidos. Según un estudio del FBI, de 160 tiroteos desde 2000 a 2013, las mujeres abrieron fuego solo seis veces, es decir un 3,8% de los casos.

San Bruno, California. Edificio donde se produjo la balacera. (AFP)