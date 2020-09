En las próximas horas el mundo registrará un millón de muertos por el coronavirus, mientras todas las esperanzas están puestas en la pronta aparición de una vacuna que se distribuya por todo el planeta. América -con Estados Unidos y Brasil a la cabeza- sigue siendo la región con más casos, pero preocupa el fuerte rebrote que se produce en Europa con la llegada del otoño.

Hasta el momento más de 993.000 personas habían fallecido en el planeta víctimas de la pandemia. Pero junto a estas cifras, la Organización Mundial de la Salud ( OMS) advirtió este sábado que son "muy probables" dos millones de muertos a causa del coronavirus si el mundo no toma acciones colectivas de envergadura contra la pandemia.

"Si no hacemos todo lo posible, el número de dos millones no es solamente posible sino desgraciadamente muy probable", dijo en rueda de prensa el director de situaciones de emergencia de la OMS, Michael Ryan.

.

"Si no continuamos haciendo más, a evolucionar, ya sea en el contenido como en la intensidad de nuestra cooperación, entonces sí, vamos a llegar a ese número, y desgraciadamente incluso más alto. El tiempo de actuar es ahora", agregó Ryan. "No se trata solamente de diagnosticar y de rastrear, no solamente de curar, no solamente de (aplicar) el distanciamiento social, no tan sólo de (trabajar en las) vacunas, sino hacer todo eso a la vez", insistió.

En rueda de prensa, Ryan recordó que muchos países no han recurrido a la estrategia de confinamientos, por lo que instó a valorar si las medidas de distanciamiento físico, higiene de manos, detección y rastreo de contactos se están llevando a cabo.

Alerta extrema por la suba descontrolada de casos

Asimismo, el experto destacó los "preocupantes aumentos" de casos de contagio en Europa, así como de la ocupación de las camas de hospital y de las unidades de cuidados intensivos.

.

El 11 de enero, China registró oficialmente el primer fallecimiento por coronavirus. Sólo ocho meses después de esa fecha, el mundo se acerca cada vez más al umbral del millón de muertos. A partir de febrero, el virus empezó a circular rápidamente fuera de China. Filipinas registró su primera muerte el 2 de febrero; Hong Kong, dos días después; le siguen Japón y Francia el 13 y 14 de febrero.

El 11 de marzo, cuando la OMS declaró como "pandemia" al nuevo coronavirus, 30 países y territorios registraron 4.500 muertos, dos tercios de ellos en China.

.

A nivel mundial, la semana más mortífera se registró del 13 al 19 de abril. A diario se anunciaron oficialmente más de 7.400 muertos por el virus y el total en el mundo alcanzó casi 170.000 decesos, el doble de la cifra del 31 de marzo.

Estados Unidos registró este sábado más de 7 millones de contagios, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Brasil, luego de Estados Unidos, es el país que registra la mayor cantidad de muertos por coronavirus, con más de 138.000. En relación con su población, Perú (958 muertos por millón de habitantes), Bolivia (659), Brasil (650), Chile (644) y Ecuador (630) se ubican entre los 10 países más golpeados del mundo, junto a Bélgica (859) y España (661).