Cada vez son más los países que se suman a la medida del cierre de sus fronteras, con el fin de evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.

Australia y Nueva Zelanda

Australia y Nueva Zelanda anunciaron este jueves el cierre de sus fronteras a todos los extranjeros, a excepción de aquellos que tengan la ciudadanía, residencia o sean familiares cercanos de estos, para intentar contener el avance del coronavirus.

El cierre de fronteras en Australia entrará en vigor a partir de las 21 del viernes 20 de marzo, mientras que Nueva Zelanda, que también exceptúa a los trabajadores sanitarios y humanitarios, pondrá en vigor la prohibición a partir de las 23.59 de hoy.

Australia y Nueva Zelanda prohibieron las salidas de sus ciudadanos al exterior, además de imponer desde el fin de semana pasado el confinamiento obligatorio por 14 días de toda persona que ingresa al país.

El Gobierno de Taiwán anunció que a partir de este jueves prohibirá la entrada de ciudadanos extranjeros, con excepción de aquellos que posean certificados de residencia y personal diplomático.

Las autoridades sanitarias taiwanesas detallaron que, hasta el momento, se produjo en su territorio una muerte por el COVID-19 entre los 100 casos identificados desde el inicio de la epidemia, de los que 22 fueron dados de alta y 77 permanecen activos.

Latinoamérica

Uruguay bloqueó las fronteras el viernes pasado, mientras que el domingo la Argentina replicó esa decisión con un cierre de todas sus pasos fronterizos.

Santa Fe, La Pampa, Santiago del Estero y San Juan dispusieron el último miércoles el cierre de sus fronteras. Antes lo hizo Chaco, que además ordenó el aislamiento domiciliario obligatorio. También hay cierre de accesos en Jujuy, Mendoza, Salta y Tierra del Fuego. Algunos cierres son totales y otros, por ahora, parciales.

El lunes Paraguay tomó la misma decisión. También lo hizo Chile que tuvo su primer caso el mismo día que en la Argentina, el 3 de marzo. Bolivia, que también se sumó a la medida, solo permitirá el ingreso de ciudadanos bolivianos.

El único país que no tomó medidas drásticas es Brasil. Colombia cerró sus pases fronterizos hasta el 30 de mayo, pero permite el transporte de carga para la entrada y salida de productos. Por su parte, Perú tomó la decisión de cerrar sus fronteras durante 15 días y sacó al ejército a las calles para confirmar el confinamiento de la población por la pandemia.

Entre los países centroamericanos que tomaron la decisión de clausurar sus fronteras se encuentra El Salvador, donde todos los habitantes que, al momento de tomar esta decisión, quedaron en Guatemala no tienen permitido volver al país por treinta días. También Honduras cerró sus fronteras.

Europa

La Unión Europea (UE) cerró sus fronteras durante 30 días, con algunas excepciones. Sólo podrán entrar los nacionales europeos que estén en fuera de los 27 países de la UE y los ciudadanos de terceros países que sean residentes legales de larga duración en algún país europeo.

República Checa cerró las fronteras tanto para los extranjeros como para los ciudadanos checos que intenten viajar. A Croacia únicamente se puede ingresar luego de pasar por controles de salud. Y todos los extranjeros que lleguen a ese país deben hacer, obligatoriamente, una cuarentena de catorce días.

Hungría cerró fronteras y sólo pueden ingresar los húngaros que estuvieron fuera de su país. Mientras que Suiza, que no pertenece a la Unión Europea, cerró sus fronteras con Italia.

Los Estados miembros del bloque también tomaron medidas. España cerró sus fronteras terrestres; Alemania comenzó a imponer este lunes controles fronterizos con Austria, Dinamarca, Francia, Luxemburgo y Suiza. En tanto que Turquía cerró sus fronteras sólo para todos aquellos que provienen de Alemania, Italia y Francia.

Rusia cerró desde el miércoles hasta el 1 de mayo, el paso a todos los extranjeros que intenten ingresar a su territorio.

Estados Unidos y Canadá

Estados Unidos suspendió todos los vuelos internacionales, por treinta días, que provengan de China, Corea del Sur, Irán y todos los países de la Unión Europea.

Canadá no recibirá extranjeros, tampoco personas que no sean residentes permanentes en el país. Sin embargo, esto no incluye a ciudadanos estadounidenses debido a la integración económica y social entre ambos países.