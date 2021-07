El laboratorio estadounidense Pfizer reportó en el segundo trimestre de este año incrementos de 59% en sus ganancias y una facturación 92% mayor que en el mismo período de 2020, gracias a la venta de sus vacunas contra el coronavirus.

Entre abril y junio, la compañía reportó ganancias por U$S 5.600 millones y en el semestre abonó dividendos a sus accionistas por U$S 4.400 millones. Además corrigió al alza sus pronósticos: estima que facturará en todo el año un total de U$S 33.500 millones, casi 30% más de lo que se preveía un par de meses atrás.

El director ejecutivo de la empresa, Albert Bourla, indicó que esperan entregar unos 500 millones de vacunas más, para totalizar el año con 2.100 millones de dosis contra el coronavirus entregadas.

Las vacunas son desarrolladas en forma conjunta con la empresa alemana BioNTech. "La velocidad y la eficiencia de nuestros esfuerzos con BioNTech para ayudar a inocular al mundo contra la Covid-19 no tienen precedentes", ponderó.

Los abultados márgenes de ganancia (20% antes de impuestos) fueron cuestionadas por organizaciones no gubernamentales estadounidenses como Public Citizen, que acusó a Pfizer de "lucrar" con la pandemia.

Las ventas podrían crecer aun más, ya que la sociedad Pfizer/BioNTech aboga por una tercera dosis de su vacuna para hacerla más efectiva, en un momento en que la variante delta, la más contagiosa de las existentes, causa graves trastornos en Asia y África y generó un fuerte aumento de casos en Europa y Estados Unidos.