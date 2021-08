Dos hombres fueron atropellados por un tren en Carolina del Norte, Estados Unidos, mientras conmemoraban a su hermano, quien murió arrollado en las mismas vías. Las dos víctimas habrían estado alcoholizadas, y no habrían escuchado el sonido del tren hasta que fue demasiado tarde.

Pablo Tiquiram Us, de 29 años, y Chilambalam Tiquiram Us, de 20, fueron al cruce ferroviario en la ciudad de Charlotte alrededor de las 5 de la mañana del martes, para recordar a su hermano Baltazar Tiquiram Us, de 27 años, quien había muerto allí cuando su camioneta fue atropellada por un tren una semana antes.

.

Los hombres estaban caminando por las vías, en el sentido contrario a la dirección del tren, cuando fueron atropellados por un ferrocarril Lynx del Sistema de Tránsito del Área de Charlotte (CATS). Los hermanos fallecieron en el mismo sitio donde murió su hermano.

La policía dijo que el operador del tren detuvo el vehículo inmediatamente, pero los hermanos habrían sucumbido a sus heridas casi inmediatamente. Cuando llegaron al lugar los servicios de emergencia, las dos víctimas no daban señales de vida y fueron declarados muertos en el sitio.

La escena del trágico accidente.

El sargento Adam Jones, del Departamento de Policía de Charlotte, describió al accidente como “muy trágico” durante una conferencia de prensa. El oficial informó que se podía ver a los hermanos en el video capturado por las cámaras de seguridad ubicadas en la vía. Las imágenes también confirman que la barrera de la vía y los otros dispositivos de seguridad en el paso a nivel parecían estar funcionando correctamente.

“A medida que el tren se acercaba, parecían mirarlo antes de ser atropellados”, agregó, mencionando que la policía sospecha que el alcohol podría estar involucrado en el accidente. “Nuestros pensamientos y oraciones están con sus familias. No puedo imaginar perder a tus hijos, tus hermanos, en el transcurso de una semana en circunstancias tan trágicas”, concluyó el uniformado.

Su hermano fue atropellado en la misma vía, una semana antes

El hermano de las dos víctimas también habría estado bajo la influencia del alcohol cuando fue atropellado.

Su hermano, Baltazar Tiquiram Us, conducía su camioneta a través de las vías el 26 de julio, justo antes de las 10 pm, cuando su automóvil fue atropellado por un tren. El impacto acabó con su vida en el momento, e hirió gravemente a un pasajero en el vehículo.

El pasajero no identificado del Toyota Tundra fue trasladado al hospital para recibir tratamiento. La policía local agregó en un comunicado oficial que cuatro personas estaban dentro del tren cuando éste chocó contra el camión, pero que no resultaron heridas.

“El conductor del Toyota rodeó la barrera del paso a nivel y se cruzó en el camino del tren”, dijo la policía a finales del mes pasado. “El operador del tren hizo sonar la bocina mientras se acercaba al cruce y las luces de advertencia de la barrera estaban operativas y parpadeaban”, agregó el CMPD.

.

A su vez, desde la ONG Operation Lifesaver North Carolina, que se dedica a reducir la cantidad de muertes en los cruces ferroviarios, recordaron que los trenes no necesariamente son siempre fáciles de escuchar:

"Son mucho más silenciosos hasta que se acercan justo donde estás", explicó Margare Cannell, directora ejecutiva de la organización, a FOX News. Asimismo, añadió que los trenes no están diseñados para frenar rápidamente.

"Por ejemplo, al sistema de tren ligero que tenemos aquí en Charlotte le lleva 600 pies (183 metros). Esos son dos campos de fútbol para que un tren se detenga. Para cuando te vean, ya sería demasiado tarde", advirtió.