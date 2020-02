El director de la Organización Mundial de la Salud ( OMS), Tedros Adhanom Gebreyesus, afirmó este miércoles que “ayer, el número de casos nuevos de coronavirus Covid-19 reportados fuera de China excedió, por primera vez, al número de casos nuevos en el país” asiático.

El día miércoles 26 solo se presentaron 10 nuevos casos fuera de la provincia china de Hubei, mientras que continúa el aumento de pacientes con el Covid-19 en Italia, Irán y Corea del Sur, y un nuevo caso llegó a Argelia, el segundo país de África después de Egipto, precisó el director de la OMS.

Sin embargo, el organismo confía en que el virus todavía se puede contener, pero hay que estar preparados para una posible pandemia que afecte también la economía mundial.

Los números de la enfermedad

A las 6 de la mañana del miércoles, hora de Ginebra, China había reportado 78.190 casos a la OMS, incluidas 2.718 muertes, y solo se reportaron 10 casos nuevos fuera de la provincia de Hubei.

Gebreyesus señaló que el repentino aumento de casos en Italia, Irán y Corea del Sur es “profundamente preocupante”. Hay casos vinculados con Irán en Bahrain, Iraq, Kuwait, Omán, Pakistán y Brasil; y hay casos relacionados con Italia en Algeria, Austria, Croacia, Alemania, España, Finlandia, Macedonia y Suiza. En total, fuera de China, ahora hay 2.790 casos en 37 países y 44 muertes.

.

“El aumento de casos fuera de China llevó a algunos medios y políticos a presionar para que se declare una pandemia. No deberíamos estar demasiado ansiosos por declarar una pandemia sin un análisis cuidadoso y claro de los hechos”, dijo Adhanom y recordó que la OMS ya declaró una emergencia de salud pública de preocupación internacional: el mayor nivel de alarma.

Para el director, el uso descuidado de la palabra pandemia no tiene ningún beneficio tangible, conlleva el riesgo significativo de ampliar el miedo y el estigma innecesarios e injustificados, y paralizar sistemas. “También puede indicar que ya no podemos contener el virus, lo cual no es cierto. Estamos en una pelea que se puede ganar si hacemos lo correcto. Por supuesto, no dudaremos en usar la palabra pandemia si es una descripción precisa de la situación”, explicó.

Alerta en la Organización Mundial de la Salud

Adhanom añadió que la OMS monitorea la evolución de la epidemia constantemente, y que por el momento no se está presenciando una transmisión comunitaria sostenida e intensiva de este virus, ni enfermos graves o muertes a gran escala.

“ China tiene menos de 80.000 casos en una población de 1400 millones de personas. En el resto del mundo, hay 2790 casos, en una población de 6300 millones. No se confundan: no estoy minimizando la gravedad de la situación o el potencial de que esto se convierta en una pandemia, porque tiene ese potencial”, dijo el director de la OMS.

.

Las epidemias son aquellas enfermedades que experimenten un aumento de los casos en un momento determinado y después se reduce el número. En tanto que pandemia implica un aumento de casos de una misma enfermedad constatados en todo el mundo durante el mismo periodo de tiempo.

No hay ningún criterio concreto, es la OMS quien a partir de cálculos convoca a un comité de expertos que es el que, en última instancia, valora en base a información y riesgos si se pasa de epidemia a pandemia. Los precedentes de pandemia en estos últimos años fueron la gripe aviar y la gripe porcina. En el caso de la primera se declaró pandemia partiendo de previsiones que no llegaron a darse.