La polémica sobre el "supuesto hijo de Shakira" comenzó a principios de septiembre cuando el actor colombiano Santiago Alarcón denunció que un hombre de 30 años, de nombre Pedro, se presentó luego de una función de teatro y le aseguró que era su hijo y de la cantante. Tras esa situación, el actor fue acosado por el muchacho, quien le exigía una prueba de ADN y 200 mil dólares en compensación por haberlo dado en adopción.

Sin embargo, ahora Alarcón expresó que quedó al descubierto la farsa del joven. El intérprete explicó que descubrió que el joven no fue adoptado tal como aseguraba en su relato y no sólo eso, sino que también se enteró que el verdadero nombre del chico es Omar y no Pedro, tal como había dicho.

Santiago Alarcón reconoció que estuvo investigando al hombre que asegura ser su hijo y así llegó a la verdad. Ahora tiene en mente presentarse en la Justicia colombiana para denunciar al hombre, que no sólo manchó su buen nombre, sino que lo hostigo a él, a sus familiares y a sus compañeros de trabajo, para obligarlo a que lo reconociera su paternidad.

“Hablé con la mamá y el hermano, la mamá de él se llama Gladys Galeano, el papá se llama Pedro Agudelo, son 10 hermanos que viven en Canadá, el papá llegó allá junto con su familia exiliado. Llevan casi 15 años allá. Óscar, que es la persona que dice ser mi hijo, Óscar Galeano, no es adoptado", expresó el actor.

Y agregó: "Nació el 28 de octubre de 1992, nació en su casa por parto natural, todo esto dicho por su mamá”, afirmó en sus redes.sociales. Además, señaló que una mujer le escribió por privado en Instagram, y le reconoció que a "esta persona le gusta apropiarse de historias sin importar el dolor que pueda ocasionar".

Por su parte, Francisco Bernate, el abogado de Alarcón, expuso en un programa colombiano que si un juez ordena que su cliente deba hacerse una prueba de paternidad con Omar Agudelo lo hará para terminar con la farsa.

No obstante, el letrado recalcó que el relato del joven no tiene fundamentos dado que el actor era virgen a los 13 años y a eso habría que sumarle también que el actor de 42 años jamás vio personalmente a Shakira, quien hasta el momento no se pronunció sobre el tema.

Por último, según la historia contada por Omar Agudelo, Alarcón lo entregó en adopción en el año 1992 y lo vio una vez cuando tenía 4 años. En su adolescencia, escuchó a sus "padres adoptivos" reconocer que él era hijo biológico de la cantautora y el actor. En los últimos cuatro años intentó contactarse con su presunto padre para que se hiciera una prueba de ADN, pero ante la negativa constante, se presentó en el lugar de trabajo del actor, quién se sintió cruzó un límite y decidió denunciar su acoso en sus redes sociales.