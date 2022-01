Igor y Grichka Bogdanoff, reconocidos gemelos de la televisión francesa, murieron por Covid a los 72 años. Lo llamativo de esta historia es que perdieron la vida solo con una semana de diferencia. No eran antivacunas, pero habían decidido no inmunizarse contra el virus porque creían que estaban en buena forma física y que el virus no representaba un peligro para ellos. Sin embargo, todo terminó de la peor manera.

Igor murió el lunes, seis días después de su hermano Grichka, informó Edouard de Lamaze, abogado de la familia. Al ser preguntado sobre si Igor estaba vacunado, de Lamaze contestó que era “abogado, no médico".

Los gemelos Bogdanoff fueron divulgadores científicos y de ciencia ficción en los años 1980 en Francia, sin dejar de lado las polémicas. En los años posteriores se enfocaron hacia controvertidas teorías sobre extraterrestres, lo que los visibilizó todavía más en los medios del país europeo.

Figuras polémicas de la divulgación para el gran público, aseguraban ser doctores en Física y Matemáticas. Sin embargo, buena parte de la comunidad científica ponía en duda su formación académica y se consideraba que su obra tenía escaso valor.

.

Además, llamaron mucho la atención las numerosas cirugías estéticas que se realizaron, siempre en simultáneo. Eran también conocidos por sus excentricidades y su particular rostro de mentón y pómulos prominentes.

El trágico final de los excéntricos gemelos Bogdanoff.

Un amigo de la familia, Pierre-Jean Chalençon, dijo que habían tardado demasiado en buscar tratamiento en el hospital, porque habían asegurado que su padecimiento que era similar a la gripe. “La gente ha dicho que eran antivacunas, pero no lo eran en absoluto”, dijo a BFMTV.

“Varios amigos les dijeron que se vacunaran, pero consideraron que, debido a su estilo de vida y a su [falta de] comorbilidad, no corrían riesgo de contraer Covid”, agregó el allegado de los gemelos, según reportó la cadena de noticias BBC.

.

Los hermanos Bogdanoff, que también estuvieron al frente de Rayons X (2002-2007) y de À deux pas du futur (2010-2011) en la pequeña pantalla, se defendían de las críticas alegando que algunos expertos eran incapaces de aceptar un punto de vista atípico.

En junio de 2018, se vieron envueltos en su mayor escándalo tras ser imputados por presunta estafa a una persona vulnerable, sospechosos de haberse aprovechado de un millonario de 54 años que posteriormente se suicidó en agosto de ese año. El juicio ante el Tribunal Correccional de la capital francesa estaba previsto para este mismo mes de enero, según apunta Le Monde.