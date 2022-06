Este sábado, las autoridades chinas arrestaron a nueve hombres sospechosos de agredir violentamente a varias mujeres en un restaurante de la ciudad de Tangshan, después de que el video del ataque capturado por una cámara de seguridad se viralizara y provocara una indignación generalizada.

El indignante hecho sucedió el pasado viernes, alrededor de las 2:40 de la mañana, en un restaurante de parrillas al norte de la provincia de Hebei. En el video de seguridad se puede ver a uno de los hombres acercándose a una mesa donde estaba sentado un grupo de tres mujeres y poniendo su mano en la espalda de una mujer, mientras comienza a hablarle.

Según el reporte de la policía, la mujer puede ser escuchada rechazando al hombre repetidas veces. Eventualmente, el sujeto se frustró y le pegó una cachetada, lo que llevó a la mujer a intentar contraatacar con una botella. Una pelea se desató en el restaurante, con un grupo de hombres que entraron al restaurante y atacaron brutalmente a la mujer y sus amigas, empujándolas al piso, pateándolas e incluso tirándoles una silla.

En un video separado, capturado desde el exterior del restaurante, se puede ver a los atacantes arrastrando a la mujer que había rechazado las insinuaciones del hombre fuera del establecimiento y golpeándola brutalmente mientras la mayoría de los transeúntes y clientes miraban. Fotografías de ella acostada en una camilla, con la cara hinchada y ensangrentada, así como imágenes del ataque, se volvieron virales y provocaron una fuerte reacción.

Mujeres chinas piden seguridad y justicia en las redes sociales

Las imágenes del brutal ataque fueron publicadas a la red social china Weibo, y para el domingo, el video de las imágenes filmadas dentro del restaurante había obtenido más de 68 millones de visitas, mientras que las imágenes que mostraban el asalto gráfico fuera del restaurante habían sido eliminadas.

El asalto a las cuatro mujeres provocó una ola de reacciones entre los internautas chinos. La protesta pública renovó una conversación sobre la misoginia y el maltrato a las mujeres en China. A principios de este año, un video viral de una mujer encadenada a la pared de una choza provocó una reacción violenta después de que las autoridades inicialmente negaran que fuera víctima de trata de personas. Más tarde se descubrió que había sido vendida como novia.

Entre los miles de internautas pidiendo justicia por las atacadas, muchas celebridades también han salido a mostrar su apoyo a las víctimas. El actor Jackie Chan publicó en su cuenta de Weibo, diciendo: "Estoy tan enojado y no puedo dormir en toda la noche. Lo que más me entristece es que solo las mujeres intervinieron para ayudarse entre sí, mientras que los hombres que estaban a su lado no hicieron nada".

Los usuarios de las redes sociales condenaron el ataque y criticaron a la policía de Tangshan por demorarse en arrestar a los sospechosos, quienes recién fueron aprehendidos el sábado, según un comunicado de las autoridades. En cuanto a las víctimas, dos mujeres habían sufrido lesiones que no ponían en peligro su vida y estaban recibiendo tratamiento en un hospital. Las otras dos resultaron levemente heridas y ya recibieron el alta.