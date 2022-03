Desde la pandemia del Coronavirus, sin dudas hay una red social que se vio favorecida: TikTok. Debido a las diversas cuarentenas que afectaron a la población mundial, algunas más cortas y otras más largas, la gente comenzó lentamente a caer en las garras de esta plataforma, cuya popularidad no paró de subir desde entonces.

En esta oportunidad, la parodia de un video cautivó a miles de usuarios debido a su versatilidad. Se trata de un aparente entrenador, que se dispone, con la mejor buena voluntad, a brindar "Tres cosas que debes evitar si quieres bajar de peso".

La frase “ya empezamos mal” calza justo con los consejos de este muchacho, que comienza con lo que para muchos significaría un puñal al corazón: “hay que dejar el alchol”. Por eso, ni bien nombra esta condición, los usuarios lo editaron y aparece una reacción inmediata. La más popular esboza con toda seguridad lo siguiente: “ok, moriré gorda”.

A partir de este viral, muchos otros usuarios se animaron a crear el suyo y lo compartieron con sus colegas. Desde fingir tomar nota, escucharlo “justo” tomando una cervecita o directamente ignorando abiertamente la recomendación, coparon esta red social china con estas interpretaciones.

El alcohol y las dietas

Según el Times of India, no hay problema en tomar alcohol de vez en cuando, incluso si se está intentando bajar de paso. Sin embargo, lo que sí recomiendan con fervor es evitar el agregado de refrescos azucarados, ya que sus compuestos se combinan con los del alcohol y producen resultados no deseados en este tipo de procesos.

Además, agregan que “por cada bebida alcohólica que tomes debes beber por lo menos tres vasos de agua, ‘para compensar’”.