Este domingo Chile elige nuevo presidente, en el marco de una las elecciones más reñidas que se han visto en este país en muchos años, en donde dos candidatos pertenecientes a polos ideológicos completamente opuestos aparecen como los grandes favoritos y desplazan del centro de la escena a los partidos tradicionalmente dominantes.

La jornada electoral arrancó a las 8 de la mañana de este domingo y los ciudadanos habilitados siguen concurriendo a los centros de votación para elegir además diputados, senadores y consejeros regionales.

Los votantes elegirán al sucesor del presidente Sebastián Piñera entre siete candidatos, entre los cuales aparecen como los principales favoritos Gabriel Boric, de la alianza de izquierda Apruebo Dignidad; y José Antonio Kast, del Frente Social Cristiano, de ultra derecha.

.

Boric, de 35 años de edad y ex dirigente de las protestas estudiantiles que se produjeron en 2011 en ese país, es uno de los favoritos de pasar a segunda vuelta. Su frente electoral está integrado por el Frente Amplio y el Partido Comunista.

Por otra parte, Kast es el otro candidato que creció mucho durante las últimas semanas en las encuestas, quien se presenta como un admirador de la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet y fue cuatro veces diputado por un partido conservador oficialista.

También aspiran a alcanzar la presidencia la ex titular del Senado Yasna Provoste, de la coalición de centro-izquierda heredera de la ex Concertación; y el oficialista y exministro Sebastián Sichel.

.

Sin embargo, por primera vez ninguna de las principales opciones de centro aparecen como las favoritas a quedarse con la elección, lo que cambiaría la tónica que se viene produciendo en los últimos 16 años, donde Michelle Bachellet (centro-izquierda) y Piñera (centro-derecha) alternaron la presidencia, con dos períodos para cada uno.

Completan la lista de candidatos presidenciales el varias veces candidato y miembro del Grupo de Puebla Marco Enríquez-Ominami, el conservador Franco Paris, que no vive en Chile, y el profesor de izquierda Eduardo Artés, por la Unión Patriótica.

Para ganar las elecciones sin llegar a segunda vuelta, los candidatos deben lograr superar el 50% de los votos, escenario que parece algo improbable, dado que en las encuentas ningún candidato sobrepasó el 30% de adhesión y en el proceso ha habido un alto número indecisos, que no se identifican con ninguno de los candidatos.

.

"De una vez por todas, el corazón de Chile no puede seguir latiendo en Santiago; vemos un país que va en declive donde muchos temen perder lo que tienen, nunca más nos vamos a rendir ante la intolerancia de la izquierda", sostuvo Kast en la previa a estas elecciones.

Por su parte, el candidato de izquierda Boric enfatizó: "Lo que ha gritado el pueblo de Chile en los últimos años es justamente eso, que no estamos solos, que nos encontramos y no nos vamos a soltar, y que no estamos acá solamente para decir que hay cosas que no queremos, sino porque tenemos un proyecto que construir en positivo".

El sufragio en Chile es voluntario, por lo que uno de los factores que puede inclinar la votación es la participación ciudadana, que históricamente se acerca al 50% del padrón electoral. Para estos comicios, casi 15 millones de personas están en el padrón electoral, mientras que 71.018 son los habilitados para votar en el extranjero.