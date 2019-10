Las elecciones generales de hoy en Uruguay registraban una participación de 72% del padrón cuando faltaban tres horas y media para el cierre de las urnas, se informó oficialmente.



Esa es la proporción de ciudadanos que había emitido su voto hasta las 16, anunció el vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco.



El funcionario afirmó que los comicios se desarrollaban con normalidad y que las incidencias más significativas se relacionaban con la mayor afluencia de personas con discapacidades motrices.



Según Penco, debieron tomarse "medidas" para solucionar problemas de acceso y evitar que los discapacitados emitieran votos que luego fueran observados, reportó la agencia de noticias EFE.



Unos 2,7 millones de ciudadanos están habilitados para elegir presidente, vice, 99 diputados y 30 senadores para el período 2020-25.



Las encuestas vaticinaron que habrá segunda vuelta -el 24 de noviembre- para elegir al presidente entre Daniel Martínez, del Frente Amplio centroizquierdista gobernante, y Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional de centroderecha.



También compiten, suficientemente distanciados según los sondeos de intención de voto, Ernesto Talvi, del Partido Colorado liberal, y el ex militar Guido Manini Ríos, de la agrupación derechista Cabildo Abierto.



Martínez votó este mediodía en la Universidad ORT, en Montevideo, y con mate y termo en mano, afirmó que "ya está todo jugado" y "se hizo todo lo que se tenía que hacer".



En tanto, Lacalle Pou votó un rato más tarde en el liceo Guadalupe, en Canelones, donde dijo que si efectivamente hay balotaje comenzará "un proceso político distinto" y "se empezará a trabajar mañana mismo", según el periódico local La Diaria.



La Corte Electoral estimó que votará alrededor de 90% del padrón y que los primeros resultados se divulgarán a las 21, una hora y media después del cierre de las urnas, informó el ministro de ese organismo José Garchitorena.



Pasado el mediodía votaron los principales candidatos presidenciales



Los principales candidatos de las elecciones presidenciales votaron antes del medio en uno comicios que tiene como postulantes favoritos al oficialista Daniel Martínez, del Frente Amplio y al principal opositor Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional.



Martínez, votó pasadas las 12.30 en la Universidad ORT, en la ciudad de Montevideo. Con mate y termo en mano, dijo que "ya está todo jugado" y que "se hizo todo lo que se tenía que hacer".



Además, según consignó diario local El Observador, informó que recibió un llamado telefónico de el candidato presidencial del Frente de Todos (de nuestro país), Alberto Fernández, que también define este domingo su futuro, y de Fernando Haddad, quien fuera candidato por el PT en las últimas elecciones de Brasil en las que resultó ganador Jair Bolsonaro.



En tanto, Luis Lacalle Pou llegó al liceo Guadalupe, en la ciudad de Canelones, donde votó pasadas las 14.



Durante esta jornada, algo más de 2,5 millones de ciudadanos decidirán si habilitan un nuevo mandato a la alianza de izquierda Frente Amplio, que gobierna el país desde 2005 y cuya fórmula está encabezada por Martínez, o le darán sus votos a Lacalle Pou.



Según la ley uruguaya, se necesita el 50% más uno para ganar en primera vuelta y los pronósticos anticipan una elección pareja entre Martínez y Lacalle Pou, por lo que la segunda vuelta - agendada para el 24 de noviembre- parece un horizonte posible.



Por detrás, a bastante distancia en las encuestas, aparecen Ernesto Talvi, del conservador Partido Colorado, y el ex militar Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto (derecha).



Ernesto Talvi, candidato del Partido Colorado, votó y dijo que los uruguayos son la "admiración del mundo por la transparencia" del sistema electoral.



"El resultado nadie lo va a cuestionar. Ese es un tesoro que tenemos que valorar", manifestó el candidato del Partido Colorado, citado por El Observador.



Las encuestas muestran que el oficialismo llega a estos comicios con una leve ventaja que no le alcanzaría para evitar un segunda vuelta con el candidato "blanco".



El ministro de la Corte Electoral, José Garchitorena, afirmó que se prevé que vote un 90% del padrón, informó El Observador y que los primeros datos serán a las 21.



También votaron el actual presidente Tabaré Vázquez, quien aseguró que hoy sería un día "de tranquilidad y paz, de alegría para esperar los resultados", consignó el diario local La República. Consultado por su salud, el actual mandatario llevó tranquilidad: "Hay que perderle el miedo, porque la ciencia avanza".



José "Pepe" Mujica, antecesor de Vázquez y también del Frente Amplio votó temprano y lo mismo hizo la vicepresidenta Lucía Topolansky.



Topolansky se mostró "contenta" con la militancia del FA, dijo que están "preparados para seguir construyendo".



En referencia a las elecciones argentinas, la actual vicepresidenta agregó que "sea quien gane, tiene un problema colosal" y que en Uruguay afectará mucho lo que suceda.