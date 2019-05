El impactante hecho ocurrió en una aldea del distrito de Midnapore occidental, en el estado de Bengala Occidental, India. Un grupo de personas fotografiaba con sus teléfonos celulares a una cría muerta de elefante cuando la madre del animalito, furiosa, atacó al grupo y mató a uno de los hombres.



Según informa The Times of India y recoge RT, la hembra persiguió a los aldeanos y alcanzó a un hombre de 33 años, identificado como Sailen Mahato, quien murió a consecuencia de los embates del animal.



"Si el joven no se hubiera acercado, no habría perdido la vida", afirmó Sandeep Berawal, oficial de la División de Bosques local, citado por Hindustan Times.



Con el correr de las horas, se difundió uno de los videos que filmaron los aldeanos cuando la mamá elefanta protegía el cuerpo de su cría, previo al furibundo ataque.