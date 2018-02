Indonesia incluyó a las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) en una guía médica de enfermedades mentales debido a su orientación e identidad sexual, informaron fuentes oficiales.



El ministerio de Sanidad indicó que concluyó el manual, cuyo contenido aún no fue publicado, donde considera que las personas homosexuales corren el riesgo de sufrir problemas o enfermedades mentales.



El director de prevención y control de enfermedades mentales del Ministerio, Fidiansyah, que como muchos indonesios utiliza solo un nombre, precisó que la guía se basa en dos documentos, uno redactado en 2016 por la Asociación de Psiquiatras de Indonesia y otro elaborado por el ministerio de Sanidad el año pasado.



El primero de esos textos establece que los homosexuales y bisexuales están en riesgo de "ser catalogados como personas con problemas mentales" y los transexuales "como personas con enfermedades mentales".



Por su parte, el documento del ministerio de Sanidad consiste en un compendio de fuentes médicas y legales que incluye las opiniones de otros Ministerios, como el de Religión, y concluye que "el fenómeno LGTB es inaceptable en Indonesia".



"Aunque no es una enfermedad mental, una persona LGTB puede sufrir por la inseguridad sobre su identidad u orientación sexual, lo que puede llevar a la depresión", argumenta el documento.



El Ministerio decidió elaborar su propia guía sobre enfermedades mentales ya que la guía anterior se basaba en los estándares de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación de Psiquiatría Estados Unidos, que no permiten esas modificaciones.



El Parlamento indonesio discute actualmente modificar el Código Penal para tipificar como delito el sexo consentido entre adultos homosexuales o las relaciones sexuales extramaritales, entre otros puntos.



Human Rights Watch denunció un aumento de la retórica homófoba en el país desde enero de 2016, instigada por grupos islamistas que condenan la homosexualidad.



La homosexualidad es legal en Indonesia, excepto en la provincia de Aceh, en la isla de Sumatra, donde rige la sharia o ley islámica.