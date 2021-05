Se trata de la vacuna Coronavac, que según un estudio realizado en Uruguay, reduce la mortalidad en un 97%, contra el 80% de Pfizer.

"La reducción en la mortalidad por Covid-19, habiendo transcurrido más de 14 días desde la última dosis de la vacuna, es 97% para Coronavac y 80% para Pfizer", explica el "Estudio de efectividad de vacunación anti SARS-CoV-2 en Uruguay en 2021". Dicho estudio fue realizado por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

Según el informe, del total de personas inmunizadas con la vacuna china CoronaVac al 25 de mayo (712.716) 5.360 dieron positivo en un test de coronavirus, de las cuales, 19 fueron internadas y 6 fallecieron.

Este estudio especifica que los datos obtenidos no tienen en cuenta factores como el grupo de riesgo.

En cambio, los números de Pfizer son un poco inferiores. De las personas inmunizadas hasta la fecha (149.329) 691 contrajeron el virus, solo una requirió internación y 8 murieron. Sin embargo, el informe aclara que el estudio se realizó en mayores de 80 años.

Si hablamos de porcentajes, la reducción de casos con la vacuna del laboratorio Sinovac es de 57%, siendo del 75% con Pfizer.

Vale aclarar que este estudio no es del todo fiable, ya que especifica que los datos obtenidos "deben interpretarse cautelosamente, ya que no tiene en cuenta la edad de las personas, sus comorbilidades y los grupos de elevada exposición". Estos ajustes no comunicados serán agregados en el próximo informe.

Hablando de Uruguay, el gobierno de Luis Lacalle Pou ya vacunó al 47% de la población con la primera dosis y el 28% recibió la segunda.