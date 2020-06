Las playas de Miami fueron reabiertas este miércoles al público, después de casi tres meses cerradas para prevenir los contagios de Covid-19. La medida forma parte del plan de reactivación del estado de Florida, donde los casos de infectados continúan aumentando, aunque a un ritmo más lento que el registrado semanas atrás.

Desde las 7 de la mañana, horario en el que comenzó a regir la medida, decenas de personas se acercaron a la costa para realizar actividad física, darse un baño en el mar o tomar sol. "Vivo en Miami Beach única y exclusivamente por la playa. Poder venir a correr a la arena hace que mis días empiecen mejor", dijo Mario Herrera, un colombiano que lleva más de una década viviendo en la isla de Miami Beach.

"Lo necesitábamos" afirmaron Susan y Keith, una pareja de septuagenarios que llevaron sus reposeras a la orilla del mar, a primera hora de la mañana, para evitar el calor intenso del mediodía. La reapertura incluye varias reglas difundidas por las autoridades locales para evitar contagios.

.

La más importante consiste en respetar la distancia social para que no haya aglomeraciones en las que el virus pueda circular con más facilidad. En este aspecto, se teme lo que pueda ocurrir durante el fin de semana, cuando se espera una mayor afluencia de gente.

Requisitos

Quienes deseen visitar las playas de Miami deberán contar con una mascarilla a mano, no reunir grupos de más de 10 personas, no compartir sillas ni reposeras y no usar carpas o juegos que involucren a más de dos personas, entre otras normas. La reapertura estaba estipulada para la semana pasada, aunque tuvo que posponerse a causa de las protestas por el asesinato de George Floyd en Mineápolis, por las cuales se impuso un toque de queda.

Un respiro para los comercios

La nueva etapa de reactivación llevó un poco de alivio a la "economía playera" que emplea a centenares de miles de personas y genera millones de dólares. "Fueron meses muy duros. La mayor parte de los que trabajamos en la playa vivimos de las propinas, que suelen ser buenas. Ahora empieza la temporada baja para Miami Beach, pero igual siempre va a ser mejor que lo que pasamos", contó Martín, un argentino que trabaja en el lugar.

Por su parte, los comercios gastronómicos también sufrieron una fuerte caída. "Como nosotros estamos sobre la playa seguimos sin trabajar durante estas dos semanas en las que el resto de los restaurantes abrieron. ¿Quién va a ir a comer a un restaurante de playa cuando la playa está cerrada?", explicó Katherina, la dueña de un restaurante griego a orillas del mar, quien espera, como todos, que la apertura permita mejorar sus flacos bolsillos.