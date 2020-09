El candidato demócrata en las elecciones de Estados Unidos, el ex vicepresidente Joe Biden, prometió este martes que eliminará "los recortes impositivos aprobados por el Gobierno de (Donald) Trump", en el primer debate presidencial en el que los aspirantes a la Casa Blanca se sacaron chispas,

Mientras tanto, el presidente de ese país, Donald Trump, que se niega a presentar sus declaraciones impositivas, desmintió la acusación que le hizo Biden, en la que citó una publicación de The New York Times, en la cual revela que el mandatario estadounidense sólo pagó 750 dólares en tributos federales tanto en 2016 como en 2017.

De esta forma, Trump aseguró que pagó "millones de dólares" en impuestos federales, en un intento de defenderse de la acusación expuesta por Biden.

El debate presidencial que tuvo lugar en la Universidad de Case Western Reserve, en Cleveland, Ohio, duró 90 minutos, fue moderado por el veterano periodista Chris Wallace del canal Fox y se rigió por un estricto protocolo por la pandemia, comenzó con uno de los temas más calientes del momento: la nominación de la candidata Amy Barret, conservadora para la Corte Suprema a semanas de las elecciones.

"Tenemos el Senado, tenemos la Casa Blanca y tenemos una excelente candidata.Tenemos suficiente tiempo, aún si lo hacemos después de las elecciones, lo podemos hacer después. Los demócratas no dudarían en hacerlo, pero no tienen el Senado", aseguró Trump para defender una decisión que terminaría de inclinar hacia la derecha el máximo tribunal del país.

Por su parte, Biden le contestó: "Ya estamos en medio de una elección, deberíamos esperar a ver qué dice el pueblo estadounidenses, a quiénes elige".

El líder opositor también advirtió sobre dos temas que podrían cambiar con la nueva Corte Suprema: la reforma de salud del Gobierno de Barack Obama y el fallo que legalizó el aborto en los años 70.

Biden responsabilizó a Trump por los más de 200 mil muertos por coronavirus

El debate continuó sobre el tema salud, la pandemia y la reapertura de la economía y las escuelas en medio de una curva epidemiológica que no desciende y ya suma más de 7 millones de contagios y más de 200 mil muertos.

Biden acusó en el debate a Trump de haber "actuado irresponsablemente, con respecto al uso de tapabocas y la distancia social". "Este es el mismo hombre que dijo que para Pascuas la pandemia iba a desaparecer o que mejor tomemos lavandina. Él sabía lo peligroso que era y simplemente no se los dijo", sentenció Biden.

Trump rechazó la premisa del opositor de que Estados Unidos es el país del mundo con más muertos, y alegó que no se sabe cuántos "murieron en Rusia, en China, porque ellos no dan los números". Además, sostuvo que el sistema de salud creado por el ex presidente estadounidense Barack Obama "es un desastre y no importa cuán bien se lo trate de manejar".

Si bien el impacto sobre los comicios es limitado, estos encuentros marcan el ritmo de la campaña desde el primer encuentro televisado entre John F. Kennedy y Richard Nixon, hace 60 años.

Biden encabeza las encuestas en este estado, al igual que los promedios a nivel nacional, según el compilado de RealClearPolitics, en el que le dan una ventaja de 49,7% frente a 42,9% del mandatario actual.

Debido a la pandemia por el coronavirus, saludo de manos inicial estuvo suspendido y sólo unas 100 personas, entre el público, los asesores y los técnicos, la mayoría con tapabocas, al igual que los candidatos y el moderador, pudieron asistir al encuentro.

Los otros dos debates presidenciales están previstos para el 15 y 22 de octubre en Miami, y en Nashville, Tennessee, respectivamente. El vicepresidente Mike Pence se medirá con la compañera de fórmula de Biden, la senadora Kamala Harris, el miércoles de la próxima semana en Salt Lake City, en el estado de Utah.