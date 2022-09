La periodista Julie Chin sufrió un derrame cerebral el sábado 3 de septiembre mientras conducía un noticiero matutino de la cadena KJRH, en Oklahoma, Estados Unidos. “Lo siento, algo me está pasando esta mañana", llegó a advertir la mujer antes de salir del aire.

Todo quedó registrado en un video que se difundió en redes sociales y otros medios norteamericanos. Las imágenes sirvieron para concientizar sobre las características que conlleva un ataque cerebro vascular (ACV) y los síntomas que anteceden la emergencia.

Chin es la conductora de un programa de noticias de la mañana que se transmite desde la ciudad de Tulsa. Ese día comenzó a experimentar dificultades en el habla al intentar leer el teleprompter, aparato que le indica a través de una pantalla qué debe decir a continuación.

“Lo siento, algo me está pasando esta mañana y pido disculpas a todos... Sigamos adelante y vamos con la meteoróloga Annie Brown”, logró pronunciar Julie. Pese a sentir que algo no andaba bien, no había logrado identificar el origen de su malestar.

Poco después, la periodista tuvo que ser trasladada desde los estudios de la cadena KJRH a un centro de salud. Allí los médicos le informaron que había sufrido un derrame cerebral.

Una vez que fue dada de alta, Julie explicó lo sucedido a través de su cuenta en Facebook: “Los últimos días siguen siendo un poco misteriosos, pero mis médicos creen que tuve el comienzo de un derrame cerebral en vivo el sábado por la mañana. Algunos de ustedes lo presenciaron de primera mano, y lamento mucho que haya sucedido”. “El episodio parecía haber salido de la nada. Me sentía muy bien antes de nuestro show”, agregó.

“Sin embargo, en el transcurso de varios minutos durante nuestro noticiero comenzaron a suceder cosas. Primero, perdí la visión parcial en un ojo. Un poco más tarde, mi mano y mi brazo se entumecieron. Entonces, supe que estaba en un gran problema cuando mi boca no pronunciaba las palabras que estaban justo frente a mí en el teleprompter”, relató Julie.

En su mensaje, la conductora se dirigió en particular a los espectadores que vieron esa transmisión en vivo: “Si estabas viendo el sábado por la mañana, sabes lo desesperadamente que traté de hacer avanzar el programa, pero las palabras simplemente no salían”.

También dedicó palabras de agradecimiento a sus colegas: “Mis compañeros de trabajo reconocieron la situación de emergencia y llamaron al 911".

La periodista dio detalles de su estado de salud actual: "En este punto, los médicos creen que tuve el comienzo de un derrame cerebral, pero no un derrame cerebral completo". Además, aprovechó la publicación para concientizar a los ciudadanos y recordó los primeros síntomas a las cuales hay que prestar atención: "No siempre es obvio cuando alguien tiene un derrame cerebral, y la acción es fundamental. Este acrónimo ayuda a identificar los síntomas a buscar: BE FAST y luego, si es necesario, sea rápido y llame al 911″.

Las siglas a las que se refiere la conductora están en inglés y refieren a los siguientes conceptos: B por Balance (pérdida repentina de equilibrio), E por eyes, que significa ojos en español y refiere a los cambios intempestivos en la visión; F. por Face (rostro) que destaca una posible parálisis facial; A por Arms (un brazo queda entumecido); S por Speech (habla confusa) y T por Time (tiempo) e intenso dolor de cabeza.