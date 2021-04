Durante la pandemia del coronavirus mucho se habla de la destacada tarea del personal de salud, clave en este momento en que la nueva ola está haciendo estragos a lo largo y ancho del planeta.

Con miles de personas internadas, Brasil es uno de los países más golpeados por el covid-19, y en muchos casos, los pacientes se encuentran en soledad.

Es por eso que una enfermara inventó unos guantes quirúrgicos especiales, que no sólo le permiten cumplir con su tarea, sino que también la ayudan a calmar la crisis existencial y emocional de quienes están tendidos en una cama y lejos de su seres queridos.

Lidiane Melo, de 37 años, ha utilizado guantes de látex para llenarlos de agua caliente y amarrarlos de tal forma que el enfermo sienta !que no está solo.

Todo comenzó cuando una paciente que contrajo el Covid-19 estaba sufriendo y pedía que la enfermera la tomara de la mano, situación que era imposible.

Viernes, 19 de marzo de 2021

"No nos dejó sedarla, solo dijo que no podíamos dejarla morir, que tenía dos hijas y dos nietas, que cuidaba a su familia. Me pidió que la tomara de la mano. Le dije que no podía, que tenía otros pacientes que atender, pero que iba a hacer algo", dijo la trabajadora del Hospital en Río de Janeiro, en Brasil.

Lidiane Melo es la creadora de este novedoso guante que le permite "acariciar" a los enfermos.

Tras varios días, la paciente se curó del COVID-19 y fue dada de alta, por lo que desde entonces Lidiane ha aplicado esta técnica en otros pacientes.

Este acción la realiza desde el año pasado pero en los últimos días su historia recorrió las redes sociales y se hizo viral.