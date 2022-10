¿Qué están dispuestos a hacer para conseguir más "me gustas"? Una joven enfermeras fue captada por un colega mientras bailaba en plena cirugía de un paciente. El video fue compartido en TikTok y ha provocado gran diversidad de opiniones, de hecho, mientras algunos mostraban indignación por el bizarro e inapropiado hecho, otros celebraban la buena onda de la auxiliar.

Las redes sociales se han convertido en un instrumento vital para muchas personas debido a que no solo cumple la función de comunicar, sino que también en muchos casos son un medio de trabajo y desarrollo. Son muchos los profesionales de la salud que se crearon cuentas en distintas plataformas y aprovechan el espacio para fomentar los buenos cuidados, sin embargo, muchas veces se roza lo ilegal o antitético y en ese momento los usuarios, que cotidianamente consumen y se entretienen con ellos, son los primeros en criticar los eventos y pedir explicaciones al respecto. En esta oportunidad, una tendencia se salió de control y ocasionó muchos problemas,

Una enfermera con mucha onda

Está más que claro que trabajar en un lugar con buen clima laboral es algo muy deseado, pero hay limites que no deben pasar. Desde hace unos días, una conocida cuenta de cirugías plásticas y estética de Perú está bajo la lupa de miles de seguidores debido a que subieron un video bajo el título "Cuando los trends se apoderan de nosotros" y en donde se ve como una enfermera hace los pasos de un challenge, que es furor en las redes, mientras está en una intervención.

En las imágenes se puede detallar que está la camilla con el paciente en medio de la sala y a los costados se encontraban tres médicos que se estaban encargados de realizar la cirugía. Mientras ellos realizaban los movimientos con el bisturí y otros elementos, de fondo se escuchaba la popular canción "Baby Otaku" de Pablito Pesadilla, Polimá Westcoast, NickoOg Clk & Fran C. Lo bizarro o indignante del caso es que en una esquina del lugar, la auxiliar se puso a bailar el tema con los típicos pasos del trends.

Si bien es usual que los médicos pongan música para pasar el tiempo y sacarse presión de encima, los usuarios consideraron que el accionar de la profesional de salud no estuvo bien y no tardaron en comentarlo. "¡Que no me toques de enfermera!", pidió un hombre. "El quirófano es una área de asepsia no pueden ingresar teléfonos el ambiente se infecta", aseguró una mujer. "¡Despedida!", escribió otra señora mientras otra cibernauta detalló "Cada segundo es crucial en las operaciones".

Más allá de las críticas que tuvo el baile en el quirófano, también hubo quienes celebraron la buena onda de la enfermera. "La paciente se va a levantar y te va a decir así no mira yo te enseño", sostuvo un joven. "Es inevitable no moverse con esa música", confesó otra chica. "Con tal que no se olviden del paciente y no tenga complicaciones futuras no hay problema", señaló otra cibernauta y otra mujer explicó "Muchas veces es una técnica para mantener al paciente distraído y no se preocupe". Y vos, ¿Qué te parece el challenge de la enfermera?