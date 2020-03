Una enfermera británica rompió en llanto al encontrar las góndolas vacías de un supermercado y no poder comprar alimentos después de cumplir un turno de 48 horas en su trabajo. "Las personas que sacaron todo de los estantes deben detenerse porque hay quienes, como yo, que te van a cuidar cuando estés débil y necesitamos mantenernos saludables", advirtió la mujer.

El suceso fue dado a conocer a través de un video que grabó Dawn Bilbrough, de 51 años, quien trabaja para el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. La mujer contó lo que le sucedió en el local, ubicado en la localidad inglesa de York, mientras buscaba provisiones.

.

La enfermera explicó que estuvo en el área de cuidados críticos durante 48 horas y que se puso a llorar al no encontrar comida en las góndolas del supermercado.

En ese sentido, llamó a reflexionar a los compradores para que consideraran a los trabajadores de la salud que luchan incansablemente contra la pandemia de Covid-19 ( Orthocoronavirinae) y muchas veces, no pueden satisfacer sus necesidades básicas debido a que las personas corren con los carritos de compras y desabastecen los almacenes y comercios.

.

"Así que recién salí del supermercado. No hay frutas y verduras y lloré un poco. Soy una enfermera de cuidados críticos y acabo de terminar 48 horas de trabajo y solo quería obtener algunas cosas durante las próximas 48 horas", explicó la mujer desde su auto. "No hay fruta, no hay verduras y simplemente no sé cómo se supone que debo mantenerme saludable", agregó.

.

En ese sentido, advirtió a "esas personas que sacan todos los alimentos básicos de las góndolas" que hay otros, como ella, que los "cuidarán" cuando estén débiles y para ello, necesitan mantenerse sanos. Y suplicó: "Paren, por favor".

Unas pocas horas alcanzaron para que el video de Dawn se volviera viral, con 300 mil visitas y más de 15 mil compartidos en redes sociales.

Algunas cadenas de supermercados en Inglaterra anunciaron a sus clientes que sólo podrán llevarse una cierta cantidad de productos por persona, mientras que otras cambiaron los horarios de apertura y cierra para evitar la masividad de gente.

El primer ministro británico, Boris Johnson, instó a la población a ser "razonable" con sus compras, ya que tienen "buenas cadenas de suministro" y "no hay razón para que las góndolas estén vacías".