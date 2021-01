La pandemia del coronavirus continúa manteniendo en vilo a todo el mundo. El virus Covid-19 produjo una serie de eventos que van desde lo trágico hasta lo desopilante y, por qué no, lo conmovedor.

Una historia de amor tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos. La misma tuvo como protagonistas a Eric Vanderlee y su novio Robby Vargas-Cortes. Eric es enfermero y su tarea por estos días conta de suministrar las vacunas contra el coronavirus al personal médico del hospital donde trabaja.

Robby, por su parte, es supervisor de los servicios de emergencia del mismo centro de salud. Asimismo, y por esas vueltas del destino, a Eric le tocó vacunar a su pareja y esta aprovechó el momento para pedirle matrimonio a su enamorado.

En un emotivo video captado por una de las enfermeras del lugar, logra apreciarse a Robby sacando de un anillo de uno de sus bolsillos, para proponerle matrimonio a su novio.

“Ha sido un año un poco loco y sabes que ha sido un viaje divertido tenerte en mi vida (…) Bueno, ¿qué mejor oportunidad?”, dijo el hombre ante Eric, que no podía creer lo que estaba pasando.

Y es que tras cinco años juntos, bromearon por mucho tiempo con casarse, y cuando pensaban hacerlo durante el 2020, la pandemia los obligó a posponer sus planes. Además, como ambos trabajan en el área de salud, sus preocupaciones estaban en otro lado.

Según detalla The New York Times, Robby pensó que si la vacuna era una luz de esperanza para la humanidad, qué mejor que llevar esa luz a su relación para sellar su compromiso con Eric, que no dudó en decir que sí.

De todas formas, la romántica escena se volvió viral, superando las miles de reproducciones en Facebook: “Esto solo trajo una nueva ola de alegría”, dijo Vanderlee.