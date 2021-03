La pandemia del coronavirus en sus distintas cepas está haciendo estragos en todo el mundo y a todos los ciudadanos les afectó, en mayor o en menor medida, tanto en lo físico como en lo emocional.

Este miércoles se viralizó a través de las redes sociales, la historia de Víctor Aparicio, un enfermero de la UFI de la ciudad española de Madrid, al comparar su estado actual con el de marzo de 2020 y su cambio fue asombroso.

El trabajador de la salud del hospital Gregorio Marañón, es portavoz de la Asociación de Sanitarios Necesarios, hace tiempo que apareció en los medios con cierta trascendencia, tras reclamar la contratación de más enfermeros y enfermeras para combatir el covid-19.

Doce meses después de su mayor exposición, Aparicio decidió volver a ver su entrevista en "El programa de Ana Rosa" y se dio cuenta que no era el mismo y decidió compartirlo en Twitter e Instagram.

"Mi barba era negra. No solo ha cambiado mi aspecto físico.Suplicábamos ser vistos. Suplicaba dejaran de vernos como números. Suplicaba no ser números. Suplicaba no vierais héroes.Tratábamos de que pusierais caras a esos números de los q tanto hablabais.No puede ser q olvidemos tan pronto y normalicemos no q jamás debió de ser normal", afirmó en la publicación.

"Un año separan estas dos imágenes. Creo que es evidente el cambio exterior. No os imagináis el interior", tuiteó este martes adjuntando dos fotos bien diferentes.

La primera con el pelo y la barba completamente negros, y la segunda, con todo el pelo lleno de canas.

